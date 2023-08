Další pokus, Lovosice chtějí titul. Snad bude čekání u konce

„Jdeme si pro titul. Jinak to říct nemůžu. Doufám, že čekání bude u konce,“ bojovně vyhlásil Jan Kupa, jedna z lovosických opor.

Už minulá sezona Lovců byla povedená. V základní části rupli jen třikrát a v play off si došli po osmi letech pro medaili. Semifinálové vyřazení od Karviné je však bolelo. „Věřím, že nás poučilo, hodně posunulo a letos ho zúročíme,“ uvedl ředitel klubu Vojtěch Srba.

I sportovní ředitel Jan Landa, který zároveň koučuje B tým, žije zlatým snem: „Můj cíl je jasný, uhrát titul. Pokaždé když to řekneme, je to strašně zneužívané, objeví se to v padesáti článcích. A pak se nám všichni smějí, že jsme zlato nikdy neudělali. Ale není to myšleno nadřazeně. Nechápu, jak někdo může hovořit tak, že chce hrát o třetí místo. Extraliga se hraje o titul, tak nevím, proč bychom o něj nemohli hrát my.“

Lovci udrželi hvězdu hvězd, tedy vítěze Ligy mistrů Pavla Horáka. Fuč jsou dva cizinci, Tim Bogdanič a Sergej Petryčenko, stejně tak opora Lukáš Malý. „Tyto ztráty budou znát, Tim dokázal být i rozdílový hráč,“ řekl trenér Roman Jelínek.

Na pravou spojku vedení přivedlo gruzínského reprezentanta Giorgiho Dikhaminjiu, na křídlo Bohdana Mizeru ze Zubří. Do kádru zařadilo tři dorostence, z toho dva brankáře, což je výjimečné. „Ne každý rok to budou tři hráči, ale teď nastupují silné ročníky,“ potěšilo Srbu.

Extraligu Lovci odpálí už ve čtvrtek, bude to žhavé entrée na půdě mistra z Plzně. V sobotu 9. září pak tradičně pořádají Otvírák sezony na zimním stadionu, hostí Brno a opět se čeká dvoutisícová návštěva.

„Je neuvěřitelný zážitek hrát s takovou podporou diváků, spousta klubů nám to může závidět,“ popsal Kupa výjimečnou akci. „Na naše poměry to stojí velké peníze, ale jsou skvěle investované. Je to pro nás obrovská show a vizitka. Jen škoda, že se nepodílí i svaz,“ zalitoval Srba. Landa tvrdí: „Je to největší událost extraligy, oslava házené.“

Oslavou bude i účast Lovosic na mezinárodní scéně, byť los Evropského poháru si s nimi zašpásoval. V říjnu vyzvou slovenský Prešov, s kterým se loni potkali v extralize, což snižuje atraktivitu dvojboje. Začínají ho doma. V Evropě startují Lovci po jedenácti letech.

„Všichni si tady evropskou házenou zaslouží. Budou to dva super zápasy se super týmem a nikdo neříká, že nemůže postoupit dál,“ burcuje už v předstihu Landa, jenž má jasno, co Lovosice oproti loňsku ještě posune: „Strašně mi letos záleží na obraně. Pokud chceme uspět, musíme ji zlepšit.“