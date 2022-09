Házenkáře Nového Veselí zradila defenziva ve Frýdku i v Jičíně

„Druhý zápas v řadě jsme byli velmi špatní v obraně, přičemž v přípravě to nevypadalo, že by obrana měla být naším slabým místem,“ kroutil hlavou po nedělním utkání trenér Sokola Jan Běloch.

„Bohužel jsme nedokázali řešit jednoduché situace. Ľuboš Hlipala nám dal devět branek, hrál velmi dobře, ale my jsme mu to strašně usnadnili,“ zlobil se hostující kouč. „V situacích, kdy už to vypadalo, že bychom je mohli ubránit, jsme předvedli nějakou individuální chybu, která nás srazila zpátky.“

Problémy v úvodu sezony připouštějí i sami hráči. „Prohrávali jsme osobní souboje, byli jsme málo agresivní, dostávali jsme lehké góly a s tím se bohužel nedá vyhrát,“ smutnil David Melichar. „Musíme to celé zlepšit a jít do zápasů úplně jinak.“

Zda se to Novému Veselí povede už v nejbližším utkání, se ukáže ve středu, kdy Sokol v předehrávce třetího kola v domácí premiéře přivítá pražskou Duklu. Utkání s nádechem derby začne v 19.30.