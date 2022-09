Karvinští házenkáři porazili Zubří gólem v poslední sekundě a vedou extraligu

Baník výborně začal a vypracoval si vedení 8:2. Hostům se však povedlo do konce poločasu snížit na rozdíl jedné branky a hned po přestávce vyrovnat na 13:13. Další průběh zápasu byl vyrovnanější, Karviná vedla maximálně o tři góly. V napínavém závěru se povedlo Zubří dvakrát vyrovnat.

Pár sekund před koncem Lukáš Mořkovský ze sedmimetrového hodu překonal veterána Martina Galiu a upravil na 28:28, ale z bleskurychlé akce následně Ptáčník nakonec zařídil favoritovi těsné vítězství.

„Už nic jiného nezbývalo, tak jsem to tam hodil a padlo to,“ řekl Ptáčník České televizi. „Měli jsme to od začátku dobře takticky zvládnuté. Dostali jsme se do vedení, ale pak jsme začali dělat zbytečné chyby. Zubří se chytilo a pak už to byl prostě boj. Jsem rád, že jsme to zlomili na naši stranu,“ uvedl hrdina zápasu, který přišel do Karviné před sezonou z Nového Veselí.

Zápas mistra s bronzovým medailistou minulého ročníku proti sobě svedl někdejší dlouholetou brankářskou oporu české reprezentace Martina Galiu a jeho devatenáctiletého syna Kristiána, který je hráčem Zubří.