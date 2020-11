Házenkáře Nového Veselí čeká po remíze s lídrem let za pohárem na Kypr

„Rozboru soupeře jsem se věnoval od pondělního rána, měli jsme postahovaná nějaká videa s jeho zápasy,“ prozradil trenér Nového Veselí Peter Kostka.

„Mají velmi dobrou a zajímavou pravou spojku, ročník 1977. Je to zkušený hráč, levák. Ale hlavní, co je zdobí, je to, že jsou v domácím prostředí asi o dvě třídy lepší než venku,“ dodává kouč Sokola.

Nyní se však celek Anorthosis nebude moc opřít o své fanoušky, obě utkání se hrají bez diváků. „Jasně, bude to o něčem jiném. Ale co jsem viděl, doma si neuvěřitelně věří. Povzbuzují se, po každé sporné situaci se jdou bít se soupeři nebo s rozhodčím. Prostě klasický Balkán,“ usmívá se Kostka.

Ten podle vlastních slov v duelu nebere nic jiného než postup. „Je pro nás povinností,“ má jasno Kostka, který však respektuje i kvalitu soupeře. „Doba se změnila. Dnes už české a slovenské týmy nejezdí do Řecka, na Kypr nebo do Lucemburska vyučovat, vyhrát o třicet gólů. To už je pryč. I ve fotbale je vidět, že kyperské týmy jsou opravdu kvalitní. Čeká nás veliká šichta,“ varuje trenér před podceněním soupeře.

„Dnes opravdu není lehkých soupeřů. Možná až na ty Bulhary, se kterými Veseláci hráli minulý rok,“ připomněl duel s Dobrudžou, který Sokol tehdy ještě pod vedením Pavla Hladíka vyhrál 46:14 a 35:23.

V dalším kole pak Nové Veselí, při jeho premiéře v evropských soutěžích, vyřadil lucemburský mančaft Red Boys Differdange (27:25 a 22:21).

Kádr Nového Veselí se ovšem oproti loňsku hodně změnil, kromě kouče Hladíka je pryč také většina cizinců. Omlazený tým se tak na začátku soutěže nejen sehrával, ale také sbíral důležité zkušenosti s nejvyšší soutěží.

V sobotu však dosáhl nečekaného výsledku, doma remizoval s dosud vedoucí Kopřivnicí 24:24. „Před utkáním jsem říkal, že bychom jeden bod brali. Po zápase jsem trochu smutný, měli jsme necelou minutu před koncem zápasu přesilovku a tu jsme nevyužili,“ mrzí Kostku.

„Navíc jsme soupeři dali možnost rozhodnout, naštěstí se to nepodařilo. Ta remíza má pro nás cenu vítězství, uhrát s lídrem soutěže remízu, to je dobrý výsledek.“

Od předvedeného výkonu se podle Kostky mohou jeho svěřenci odrazit. „Na týmu byla znát dobrá vnitřní atmosféra, navíc se ukázalo, že tvrdé tréninky během toho, co jsme měli zavřenou halu, se vyplatily. Byli jsme připravení, kompaktní v obraně,“ všímá si kouč.

„Potvrdilo se, že jsme na dobré cestě. Pevně věřím, že to bude jen lepší a lepší. Ale uvidíme, zápasů je ještě hodně a mohou přijít zranění. Náš kádr není tak široký, máme mladé hráče, takže to nebude jednoduché.“

Trenér doufá, že na Kypr bude moct vzít všechny opory. „Pevně věříme, že projdeme všichni přes koronavirové testy. Před zápasem s Karvinou vypadl jeden hráč. Teď jsme ale na testy museli jít všichni, i ti, co to už prodělali a jsou v té čtyřicetidenní imunitě. To totiž na mezinárodní scéně neplatí,“ vysvětluje kouč. „Hlavně u těch, co předtím neměli žádné velké příznaky, není nikde psáno, že to nemohou dostat znovu. Zvlášť když jsou to už skoro dva měsíce,“ dumá Kostka.

„Doufám, že pojedeme všichni. Máme ale připravenu i alternativu, kdyby ne,“ dodává novoveselský kouč, který zítra s týmem v 8.30 vyrazí autobusem do Vídně. Letadlo do Larnaky pak odlétá v poledne.