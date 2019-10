Pouťové veselí přiživil Sokol domácí výhrou nad Hranicemi

„Byli jsme připraveni v obraně, dostali jsme jenom 17 gólů, což je super,“ radoval se Hladík.

To jeho protějšek Miroslav Bartoň naopak pozitivní slova hledal jen těžko. „Nebudu se tajit tím, že jsme chtěli urvat nějaký bod. Připraveni jsme byli po stránce obrany, s tou jsem byl spokojen, jenže v útočné fázi to byla tragédie. To jsem u hráčů ještě neviděl,“ zlobil se na svůj tým.

„Samozřejmě rozhodl výborný výkon domácího gólmana, ale zároveň ohromná nekoncentrovanost na naší straně. Na 17 gólů prostě nikdo nevyhraje ani doma, natož venku,“ dodal Bartoň.

Po pěti odehraných zápasech zatím patří Novému Veselí v tabulce extraligy třetí příčka. „Chtěl bych poděkovat týmu, protože měl těžkou sérii a fyzicky neodešel,“ nešetřil dál chválou na adresu svých svěřenců Hladík, který ovšem vysekl poklonu i soupeři. „Hranicím patří dík za opravdu pěkný zápas. Byl to souboj dvou připravených soupeřů,“ prohlásil.

Vítězstvím udělali novoveselští házenkáři radost nejenom jemu, ale i celému městu, které si o uplynulém víkendu užívalo pouťové radovánky. „O to jsou tyhle dva body chutnější,“ přesvědčoval Hladík. „Hráče pak doma beztak čekala dvojitá porce řízků a bramborového salátu,“ dodal se smíchem.

Další extraligové utkání odehraje Sokol 9. října, kdy doma přivítá Lovosice. A potom už přijde na řadu jeho premiéra v evropském poháru. Hrát se bude 12. a 13. října.