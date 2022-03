Kouč házenkářů Nového Veselí o play off: Nesmíme být hodní kluci

„Musíme se zbláznit,“ burcuje své svěřence. „Před víkendem v Zubří byla jediná jistota, že musíme umřít. Teď máme druhou: musíme dvakrát porazit Zubří. Ať se děje cokoli,“ říká Kostka.

Uvědomuje si, že každý jiný výsledek posílá jeho tým ze hry. „Uvidíte, že doma to bude úplně jiné Veselí,“ slíbil kouč.

Ten v úvodu čtvrtfinálové série nemohl být s výkonem Sokola spokojen. „V útočné fázi jsme nehráli špatně, ale jen v prvním zápase jsme zahodili snad třináct čistých střeleckých příležitostí,“ vrací se Kostka k úvodnímu duelu, který skončil porážkou 23:30.

Uznává, že v úvodním poločase měl jeho tým slabší obranu. „Nedokázali jsme být tak agresivní, jak vyžadovala situace, abychom ubránili klíčové hráče domácích,“ mrzí ho. „Prohrávali jsme osobní souboje, fyzicky nás soupeř převálcoval. V play off nesmíme být hodní kluci, musíme být hajzli. To nám tentokrát chybělo - a bylo to klíčové,“ všiml si trenér.

Ve druhém poločase sice hosté defenzivu vyztužili, doplatili však na efektivitu střelby. „Z domácího gólmana Šimona Mizery jsme udělali hvězdu,“ líčí Kostka. „Ukázali jsme ale, že to s námi nebude jednoduché.“ Ve druhém duelu už Nové Veselí úvod utkání zachytilo, jenže pokračovaly problémy s ofenzivní činností. „Pouze na obranu se nic uhrát nedá,“ je přesvědčen Kostka. „Byli jsme pasivní, chyběl nám dobrý pohyb bez míče a sebevědomí. Nehráli jsme dobře, nedokázali jsme si vytvořit kvalitní střeleckou příležitost. Trápili jsme se.“

Sečteno, podtrženo, vyšla z toho porážka 21:30 a průběžný stav série 0:2. „Doma budeme hrát vabank. Musíme vyhrát, i kdybychom to měli ubojovat. Nic jiného neexistuje,“ zopakoval kouč.

Kostka věří, že před svými fanoušky Nové Veselí zapracuje na kvalitní koncovce. „Nemůžeme brát jakoukoli střelbu, musíme si střeleckou příležitost dobře připravit. Snad nám pomůže ale i nějaký lehčí gól,“ dodal.