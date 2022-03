Vítám, že se potkáváme v play off, říká kouč Zubří před duely s Novým Veselím

Tým z Vysočiny sice zbývající duely základní části nevyhrál, oba celky ale na sebe ve vyřazovací fázi skutečně narazí, a hned v úvodním kole.

„Vítám, že se střetneme v play off,“ stojí si Dávid za svými slovy vyřčenými před měsícem a půl. „Ale není to myšlené tak, že by to snad byl snadný soupeř. Veselí jsem si přál v kontextu domácího zápasu, které se nám velmi podařilo,“ zmínil vítězství 31:24 po jednostranném průběhu.

V Zubří roli favorita série přijímají. Vždyť se střetávají třetí a šestý celek po dlouhodobé části, které od sebe dělilo 13 bodů. Dávid ale varuje: „Veselí je jeden ze tří týmů, který nás v soutěži porazil.“

Vůbec je to nevyzpytatelný soupeř. „To je trefné. V sezoně je provázely neuvěřitelné výkonnostní výkyvy na obě strany. Otázka je, v jaké budou formě.“

Což ale platí také pro Zubří, které před play off neprohrálo sedm utkání v řadě. V závěrečném duelu v Kopřivnici ale taktak zachránilo remízou neporazitelnost.

Trenér házenkářů Zubří Peter Dávid.

„V prvním poločase jsme hráli profesorsky a dostali studenou sprchu. Jsem rád, že nás vykoupali. Přišlo to v pravý čas,“ věří Dávid, že mužstvo před startem play off opět zpozorní.

Až na dlouhodobě zraněného Bohdana Mizeru bude Zubří v plné síle. Ale bez reprezentanta Kašpárka, o jehož krátkodobém návratu z běloruského Brestu se spekulovalo během srazu národního mužstva v Zubří.

„Nejdříve jsem byl k této možnosti skeptický, pak nadšený a nakonec rozmrzelý,“ shrnul Dávid, který si mezi základní částí a play off odskočil do Německa, kde si prodloužil tamní trenérskou licenci.

Neznamená to však, že se plánuje vrátit do země, kde našel nový domov. Naopak se těší na své první play off v české extralize.

„Čtvrtfinále začínáme dvěma zápasy doma a budeme toho chtít využít,“ řekl slovenský odborník, který sází na podporu zuberských fanoušků. „Když spustí, naskakuje mi husina. V dobrém slova smyslu jsou šílení. A nezastavitelní.“

Sobotní i nedělní zápas začne v 18 hodin.