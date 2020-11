Do Evropy důstojněji. Házenkáři z Vysočiny na poslední chvíli unikli z pasti

„Čekali jsme na to netrpělivě. Trénovali jsme sice venku dvoufázově, ale klukům samozřejmě chyběl míč. To se nedá nijak nahradit. Navíc na Vysočině téměř dva týdny v kuse pršelo,“ zmínil hlavní kouč Sokola Peter Kostka zásadní problémy uplynulých týdnů.

Od včerejška už je ale všechno jinak. A zmiňované rozvolnění přišlo právě včas, protože už za pár dnů se novoveselští házenkáři vypraví na Kypr k dvojutkání Evropského poháru s týmem Anorthosis Famagusta. „Máme teď skoro tři týdny na to, abychom se na to připravili,“ raduje se Kostka.

Pokud by totiž Nové Veselí možnost chystat se na soupeře v běžných podmínkách nedostalo, ocitlo by se ve velmi složité situaci.

„Minulý týden jsme žádali o výjimku, abychom se mohli připravovat. Argumentovali jsme tím, že nezastupujeme jen Nové Veselí a Vysočinu, ale celou českou házenou na mezinárodním poli. A nemůžeme jít přece hrát Evropský pohár bez tréninků. Všechno bylo marné, neumožnili nám to,“ prozradil Kostka.

Řešením ovšem nebylo ani upuštění od účasti v soutěži. „Tam jsou totiž obrovské finanční důsledky. O morální stránce a poškození značky ani nemluvím. Byli jsme prostě v pasti. Nemohli jsme trénovat ani z Evropského poháru odstoupit. Proto jsem hrozně rád, že se to takhle vyřešilo,“ oddechl si zhluboka rodák z Bratislavy.

Soupeř odmítl přijet do Česka

Ve světle celé situace mu dokonce už ani tolik nevadí, že bude muset s týmem cestovat na oba zápasy na Kypr, přestože původně se vedení Sokola snažilo přesvědčit Famagustu, aby se naopak oba souboje odehrály na Vysočině. Aktuální covidová situace v Česku však takové variantě nebyla ani trochu nakloněna.

„Soupeř sem rozhodně nechtěl, argumentoval červenou zónou, takže to pro něj vůbec nebylo téma k rozhovoru,“ prozradil Kostka.

Přesunout na Kypr by se měli novoveselští házenkáři zřejmě ve středu 18. listopadu, zápasy jsou potom naplánovány na pátek a sobotu. Otázkou je, zda tým projde testy. I když většina kádru už má nemoc covid-19 úspěšně za sebou.

„Celkem se jedná o deset hráčů, kteří by tak měli mít na tři měsíce zajištěnou imunitu. To znamená, že by ani nemuseli na test. Jenže jsme měli hráče z Moldavska, který odjel domů, kde mu neakceptovali, že to prodělal. Musel tam být v karanténě. Člověk neví, co a kde platí,“ krčil rameny Kostka.

Termín mezinárodního vystoupení už každopádně v Novém Veselí znají, teď je potřeba ještě určit, zda se rozjede i nejvyšší domácí soutěž. „Uvidíme, jaké podmínky stanoví Český svaz házené,“ zamýšlel se trenér Sokola. „Na to jsem fakt hodně zvědavý. Nicméně pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a hlavně zdraví hráčů,“ dodal Kostka.