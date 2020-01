Házenkářkám Mostu udrží v Poháru EHF postupovou naději jen výhra

V neděli v 18 hodin vyzvou na domácí palubovce turecký tým Kastamonu, který je s jednou výhrou ze tří zápasů na třetí pozici.

Právě v Turecku Andělé odehráli svůj zatím poslední zápas skupiny A Poháru EHF, padli 27:33.

„Zápas měl podobný průběh jako ten předchozí v Maďarsku. Daří se nám se soupeřem držet krok, ale bohužel nedokážeme udržet konstantní výkon po celých šedesát minut. To se musí změnit!“ velel na klubovém webu kouč Jiří Tancoš.

V týdnu se Most naladil na neděli domácím interligovým vítězstvím 34:26 nad Veselím nad Moravou. „V prvních deseti minutách druhé půle jsme nedali branku, to se nám v letošní sezoně ještě nestalo, a nesmí se nám to stávat ani v budoucnu. Pak jsme naštěstí zabrali, ale podobný výkon by nám v Poháru EHF na vítězství rozhodně nestačil,“ varuje mostecký trenér.