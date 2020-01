Němky jsme nechtěli, zní z Mostu před bitvou v Poháru EHF

„Upřímně řečeno jsme si německý tým v poháru příliš nepřáli, je to dáno především zkušenostmi z uplynulých let, kdy Most hned dvakrát narazil na Metzingen, který ho vyřadil,“ uvedl na klubovém webu mostecký trenér Jiří Tancoš. „Oproti tomu Thüringer je náš tradiční soupeř z přípravy, takže jeho sílu velmi dobře známe.“

Thüringer je v německé bundeslize čtvrtý se sedmi výhrami a dvěma prohrami. „I když se může zdát, že v letošní sezoně není úplně nejsilnější, už nám předvedl mnohokrát, jak kvalitním týmem je a jak silným kádrem disponuje,“ varuje Tancoš. „Na každém postu mají několik skvělých hráček a reprezentantek nejen z Německa, ale i z Česka, Švédska nebo Portugalska.“ České barvy zastupuje reprezentační kapitánka Iveta Korešová.

Most posílila mladá Slovenka Melani Jagodičová. „Teď jsem nějaký čas hrála ve Francii a tréninkový proces tam nebyl takový, jaký bych si představovala. Hledala jsem klub, kde bych se po házenkářské stránce mohla vyvíjet. A nejlepší podmínky jsou jednoznačně v Mostě,“ svěřila se.

Zápas vypukne v neděli v 19 hodin, Most se vrací do své haly z Chomutova, kde hrál Ligu mistryň. Ve skupině narazí ještě na dvojnásobného vítěze soutěže Debrecín a tureckou Kastamonu, s níž se utkal už ve finále kvalifikace Ligy mistryň.