Házenkářky Mostu zdrtily Slavii. Tragické, hlesl kouč poražených

„Že to z naší strany dopadne tak tragicky, jsem nečekal,“ šokovalo slávistického kouče Jana Salače.

Sešívané utržily už osmou porážku sezony, zato Most vede s jediným zaváháním. „Asi jsme neměli hráčku, které by se zápas se Slavií vyloženě nepovedl. Hodně tomu pomohl i vstup do utkání, založila to dobrá obrana s Müllnerovou v brance,“ chválil na klubovém webu Ondřej Václavek, asistent Andělů.

S pátým Pískem ve středu české mistryně hrají v 17.30. „Zápas bude o tom, jak jej zvládneme psychicky, protože fyzicky jsme na tom dobře, formu máme. Jde jen o to zbytečně soupeře nepodcenit,“ hlásí Adrian Struzik, kouč Mostu.