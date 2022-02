Mostecké házenkářky deklasovaly Slavii 38:18 a udržely vedení v interlize

Most vyhrál v mezinárodní soutěži čtrnáctý zápas za sebou. Nad Slavií vedl po poločase o deset branek (18:8), ve druhém rozdíl zdvojnásobil. Mezi střelkyně se zapsalo třináct domácích hráček. „Dnes jsme asi neměly hráčku, které by se zápas vyloženě nepovedl. Hodně tomu pomohlo i to, jak jsme vstoupili do utkání, založila to dobrá obrana s Dominkou Müllnerovou v brance, která na polovinu prvního poločasu zavřela branku,“ konstatoval mostecký asistent trenéra Ondřej Václavek. Slávistický trenér Jan Salač neskrýval zklamání. „Asi nikdo neočekával, že bychom v Mostě měli vyhrát, ale že to z naší strany dopadne tak tragicky, jsem nečekal,“ řekl.

Kynžvart se vrátil do pozice druhého nejlepšího českého týmu v soutěži, poté co porazil Plzeň 37:22 (17:12). Jedenácti góly ze hry se na ukončení čtyřzápasové série porážek podílela Annamaria Patrnčiaková. Jen o bod méně má stále Písek, který vydřel vítězství 26:23 v hale předposledního týmu interligy Hodonína.

MOL interliga házenkářek - 18. kolo Kynžvart - Plzeň 37:22 (17:12)

Nejvíce branek: Patrnčiaková 11, Königová a Dresslerová po 5 - V. Galušková 7, Vlachová 4/1. Hodonín - Písek 23:26 (12:11)

Nejvíce branek: Víchová a Krejčíková po 5, Cyganová 3/1- Pokorná 10/3, Chlupová 5, A. Velková 4. Michalovce - Zlín 39:29 (18:12)

Nejvíce branek: Godečová 8, Abildová 6, Bajčiová 4 - Daňková 8, Kříčková 6, M. Sekulová 5. Most - Slavia Praha 38:18 (18:8)

Nejvíce branek: Skácelová, Andrýsková a Mikulčík po 5 - Vostárková 6, Svobodová 5/4.