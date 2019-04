Mostecké házenkářky mají stříbro a ladí formu na české play off

„Bylo to takové upracované vítězství, během celého utkání nám nefungovala spolupráce obrany s naší brankářkou. Tento výkon je pro nás varováním před zápasy play off,“ nebyl příliš spokojený mostecký trenér Peter Dávid.

Po posledním kole interligy odstartuje české play off, kam postupují nejlepší čtyři týmy. Andělé v semifinále nejspíš narazí na Veselí nad Moravou, které je na tom aktuálně nejhůř z možných mosteckých soupeřů.

Pokud vyjdou v derniéře papírové předpoklady, druhou semifinálovou dvojici by utvořily Poruba se Slavií.

Mostečtí Andělé zakončí základní část v sobotu domácím zápasem s Pískem, start je v 18 hodin.

„Bereme to hlavně jako prověrku naší defenzivy, abychom se před zápasy play off ujistili, že všechno funguje, jak má,“ plánoval na klubovém webu mostecký kouč. „Písek teď zažívá dobré období, výměna trenéra byl pro tým velký impulz, hraje výborně. Jsem moc rád, že k nám soupeř přijede v takovém rozpoložení, protože my nutně potřebujeme zápas, který nás prověří.“