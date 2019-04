Most slavil stříbro demolicí Písku, Poruba zůstala před Slavií

„Černí andělé“ z Mostu měli jisté druhé místo ve společné MOL lize za Michalovcemi již dříve a v sobotu si mohly zápas s Pískem užít. Dařila se jim i obrana, na kterou se před play off zaměřily. Kouč Peter Dávid si pochvaloval také spolupráci s brankářkami.

„Nutně jsme to potřebovali, toto posunutí v obraně a je to samozřejmě skvělé co se týče sebevědomí před play off. A že máme placku na krku, je samozřejmě skvělá věc a další ze splněných úkolů pro letošní rok,“ řekl Dávid, jenž už v prosinci s Mostem slavil další Český pohár.

Semifinálovým soupeřem Baníku budou veselské Panenky, které v sobotu prohrály doma se Zlínem 22:28. Poruba uhájila konečné druhé místo mezi českými celky výhrou 30:26 nad Plzní. Slávistky zakončí základní část v neděli v Bánovcích nad Bebravou.

Interliga házenkářek 22. kolo: Poruba - Plzeň 30:26 (15:14)

Nejvíce branek: Smetková 7, Polášková 5, Desortová 4 - Mudrová 10/5, Oravcová 5, Svobodová 3. Veselí nad Moravou - Zlín 22:28 (10:16)

Nejvíce branek: Kučerová 6/2, Pastorková 4, Boorová 3 - Kříčková a Kolářová 7, Nygrýnová 5. Most - Písek 30:15 (16:7)

Nejvíce branek: Šustková 7/2, Kovářová 6, Zachová 4 - Kvášová 9/1, Kubišová 2. Olomouc - Šaľa 27:25 (15:13)

Nejvíce bodů: Salčáková 10/5, Kašpárková 4, Hurychová a Salašová po 3 - Pócsíková 7/4, Königová 7, Némethová 5.