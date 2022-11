Prohrávat o dvacet nemusíme, hlásí staronový kouč házenkářek Mostu

„Vůbec jsme s tím nepočítali, ale klub nás oslovil se žádostí o pomoc. Kývli jsme s tím, že já budu dál trénovat i mladší dorostenky a Jirka starší žačky. Oba sedíme na dvou židlích,“ sdělil exreprezentant Tancoš.

Struzika český velkoklub odvolal ve středu, neboť podle jednatelky Kateřiny Polákové „výsledky neodpovídaly tomu, jak by se měl prezentovat mistrovský tým“. Černí andělé dostávají nášupy v Lize mistryň a během osmi kol interligy poztráceli tři body, na což nejsou zvyklí.

Klub oslovuje kandidáty, kteří nastoupí v létě, Tancoš s Hanusem jsou totiž dočasní trenéři do konce sezony. „Některé hráčky potřebují klidnou sílu, což je Tancoš. Naopak dynamičnost a drajv v tandemu zastupuje Hanus,“ objasnila Poláková.

Jsou rovnocennými kouči a sami si rozdělili kompetence: Tancoš má na starost útok, Hanus obranu. „Spadá pod něj i návrat do obrany, která je podle nás největší bolestí, já řeším ještě rychlé protiútoky,“ prozradil Tancoš. „Dobře si rozumíme, před třemi lety jsme trénovali spolu. Taky jsme spolu hráli, známe se odmalička, jsme rodáci a odchovanci. Bude to fungovat skvěle.“

Skvěle potřebuje fungovat i andělský tým, neboť naposledy ve své hale se štěstím remizoval s Olomoucí. Přitom na domácí scéně devítinásobné mistryně léta soupeře drtily. „V tuhle chvíli je nejdůležitější, abychom tým uklidnili a poznali, na co má. Abychom v dohledné době hráli co nejlepší házenou a odstranili malé nedostatky, které mají všechna družstva,“ objasnil Tancoš.

Odvolání polského kouče prý hráčky zasáhlo. „Holky jsou smutné, že jim odešel jejich trenér, měli hezký vztah, fungovalo to lidsky a pravděpodobně i sportovně,“ vytušil nástupce. „Ale uvědomují si, že výkony nebyly takové, jaké by měly být. Trošku si vyčítají, že i ony se na tom všem podílely.“

Mostecký trenér Adrian Struzik

I klub Struzikův vklad do Baníku oceňuje. „Přinesl do hry i do přípravy nové prvky a jiný pohled. Výměna trenéra má být především novým impulzem pro tým, který potřebuje dostat novou energii,“ vysvětlila jednatelka Poláková.

Navrátilec Tancoš většinu hráček zná ještě ze svého předchozího působení. A myslí si, že kádr je natolik kvalitní, že by měl vyhrát přinejmenším českou část interligy a domácí pohárovou soutěž. „Jsme na sto procent přesvědčení, že potenciál tady je. Uvidíme, jestli se nám budou vyhýbat zranění. Máme co do vysoké kvality úzký kádr, takže když vypadne klíčová hráčka, je to citelné oslabení. Což se ukázalo, když se zranila Andrýsková nebo Smetková.“

Nedělní zápas v Porubě, která je předposlední, by měl být rozcvičkou před perným týdnem: ve středu do Mostu, který je druhý, dorazí vedoucí Šaľa, v sobotu Andělé v chomutovské aréně vyzvou norský Kristiansand, vítěze Ligy mistryň s českými hvězdami Markétou Jeřábkovou a Janou Knedlíkovou.

„V evropské soutěži nás čekají nejkvalitnější týmy světa. Je to obrovská výzva,“ těší se Tancoš. „Budeme se snažit s Jirkou vymyslet způsob, jak zápasy odehrát co nejlíp. Prohrávalo se o 20 branek, to se nebavíme o rozdílu třídy, ale dvou. A podle mě není výkonnostní rozdíl tak propastný. Na druhou stranu uvidíme až podle vlastní zkušenosti. Ono se na to jednoduše dívá v televizi nebo z hlediště, něco jiného je být blízko zápasu a moct ho ovlivnit. V Lize mistryň byla měsíc pauza, doufám, že holky budou mít čistší hlavy.“

Posílení? Tancoš by si přál jednu spojku. „Ideálně pravou a levorukou,“ prozradil. Po porodu by se měla vrátit zkušená Petra Maňáková. „Trénovat by mohla začít koncem února, takže by pomohla na play off.“