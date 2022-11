Házenkářky Mostu pod vedením staronového kouče Tancoše vyhrály v Porubě

Černí andělé v předchozích dvou interligových duelech prohráli s Dunajskou Stredou a remizovali s Olomoucí, což stálo místo trenéra Adriana Struzika. Na lavičku dlouhodobě nejlepšího českého klubu se vrátil Tancoš, jenž Baník vedl před polským koučem do roku 2021.

Na hřišti předposlední Poruby měly favoritky dobrý vstup do zápasu, vedly až o pět gólů, poločas ale vyhrály jen 14:13. Ani po přestávce nedokázal dlouho Most soupeřkám odskočit, Sokol dokonce srovnal na 17:17, pak už ale Most získal rozhodující náskok a udržel ho. Za domácí se trefila desetkrát Anežka Farářová, Most měl dvě sedmigólové střelkyně Adélu Stříškovou a Charlotte Cholevovovou.

MOL interliga házenkářek - 9. kolo: Poruba - Most 25:30 (13:14)

Nejvíce bodů: Farářová 10/6, Hiraldová 6/1 - Stříšková 7, Cholevová 7/1.