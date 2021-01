Slavia svůj první česko-slovenský duel v interlize vyhrála, Plzeň ne

Pražanky ve své hale prohrály první poločas o dva góly, ale ve druhém se jim od stavu 17:18 povedla od 36. do 42. minuty tříbranková šňůra a hosty už před sebe nepustily. Osmi góly se na výhře podílela Adéla Novotná.

„Do druhého poločasu jsme vystřídali brankářku, nastoupila Markéta Šlejtrová, která předvedla pár výborných zákroků v těch pravých momentech. K tomu jsme přidali pár gólů z rychlých protiútoků. V tom okamžiku se utkání lámalo v náš prospěch a poté, co jsme skóre skutečně otočili, tak už jsme pak v zápase neprohrávali. To nám dodalo klid do závěrečné fáze zápasu,“ uvedl na klubovém webu trenér Slavie František Urban.

Česko-slovenské souboje se v interlize nehrály od září, po přerušení soutěže kvůli koronaviru a uzavření hranic mezi sebou bojovaly jen týmy z jednotlivých zemí.

V druhém mezinárodním souboji předposlední Plzeň podlehla doma nejlepšímu slovenskému celku Michalovcům jasně 19:36. V Plzni měl hrát o víkendu i Prešov, ale zápas byl odložen kvůli karanténním opatřením ve slovenském klubu.