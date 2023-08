Házenkáři Nového Veselí jedou v přípravě podle plánu a vyhlíží plnější tribuny

„Tenhle turnaj má tady u nás v Novém Veselí tradici, takže se na něj všichni každý rok těšíme. A je skvělé, že se nám ho podařilo vyhrát,“ radoval se Martin Štohanzl, jeden z hráčů vítězného Sokola.

13. ročník Memoriálu Josefa Smékala Bratislava (SK) – NEKA (HU) 20:28

Nové Veselí – NEKA 28:26

Nové Veselí – Bratislava 28:19 Konečné pořadí:

1. Nové Veselí

2. NEKA

3. Bratislava

Škoda jen, že svoji cestu za prvenstvím nemohli házenkáři Sokola předvést většímu počtu diváků. Tribuna v novoveselské hale totiž byla nezvykle prořídlá.

„Hraje se v létě, tudíž je jasné, že nějaká specifika turnaj mít bude. O to víc se těšíme, až na nás naši fanoušci přijdou zase v tradičně velkém počtu na domácí souboje v nové sezoně,“ přidal přání Štohanzl.

A extraligový ročník 2023/24 už je na dohled. O to víc mohou trenéra Jana Bělocha výsledky z domácího turnaje těšit.

„Oba naši soupeři měli svoji kvalitu, takže jsme hráli těžké zápasy. Každopádně turnaj jsme vyhráli zaslouženě a myslím, že nám ukázal do budoucna, že jdeme správným směrem,“ pochvaloval si Běloch.

Zbývají dva zápasové testy

Víkendové výsledky ovšem příliš nepřeceňuje. „Zatím jsme s přípravou spokojeni, daří se nám odtrénovat to, co jsme si naplánovali. Tým se posouvá jak fyzicky, tak i herně, nicméně všichni moc dobře víme, že výhry z přípravy nic neznamenají, pokud je nedokážeme převést také do sezony,“ vysvětloval trenér novoveselského Sokola.

Do konce přípravy odehrají jeho svěřenci ještě dvojzápas v Maďarsku, kde se příští týden ve čtvrtek a v pátek utkají s týmem Budai Farkasok. A pak už bude Nové Veselí ladit formu na úvodní kolo extraligy, v němž se 3. září představí na půdě pražské Dukly.

„Domácí tým bude hrát poprvé v nové hale, takže se už všichni moc těšíme. Navíc právě z Dukly se k nám letos vrátil po dlouhé době David Šůstek. Motivaci uspět, tak bude mít nejenom on, ale my všichni,“ hlásil Běloch.

Do té doby se však musí dát Šůstek zdravotně do pořádku, protože na Memoriálu Josefa Smékala v sestavě Sokola chyběl. „Naštěstí nejde o nic vážného, David má jen drobné zranění prstu na ruce a bude brzy v pořádku,“ oddychl si kouč.