Bez cizinců a jen s odchovanci. Házenkáři Nového Veselí plní ambiciózní vizi

Když v roce 2016 poprvé v klubové historii postupovali házenkáři Nového Veselí do extraligy, mělo vedení Sokola vizi, že v budoucnu chce nejvyšší domácí soutěž hrát s vlastními odchovanci.

„Když postoupíte do extraligy, těžko budete mít najednou celý tým hráčů z domácího prostředí, kteří na nejvyšší soutěž mají,“ říká trenér Nového Veselí Jan Běloch. „Ale dlouhodobou prací s mládeží jsme vychovali spoustu našich hráčů. A teď to do sebe zapadlo tak, že všichni, kteří tady jsou, jsou v oddílu minimálně čtyři roky,“ pokračuje kouč Sokola.

Tým posílil odchovanec Šůstek

Jedinou letní posilou je David Šůstek. V jeho případě se však jedná o „návrat pachatele na místo činu“: jedenatřicetiletá pravoruká spojka, která třináct let působila v dresu Dukly Praha, je totiž odchovancem Nového Veselí.

„Jsem rád, že se hráči vrací do mateřského oddílu,“ těší Bělocha. „Odešel v době, kdy jsem v oddílu ještě nefungoval. Takže jsme se tolik neznali,“ prozrazuje bývalý mládežnický trenér. „Ale poznáváme se, já jsem za jeho příchod rád a věřím, že bude platnou posilou. Naučí nás věci, které nám v týmu chyběly. Takže dokáže naši výkonnost posunout dál.“

David Šůstek z Dukly (ve žlutém) se probíjí přes lovosického Jiřího Motla, vpravo ho atakuje Marek Hniďák.

Nové Veselí navíc od příštího ročníku už nebude dávat prostor zahraničním hráčům. „Samozřejmě, hráči z venčí přinesou taky něco navíc. Není to tak, že by je člověk v týmu nikdy nechtěl. Určitě se zase stane, že nám někdo vypadne a budeme muset tým doplnit,“ přemítá Běloch. „Ale teď se to sešlo tak, že jsme opravdu schopní všechny posty obsadit našimi hráči. Jsme za to rádi a doufáme, že když jsme tým takto poskládali, že dokážeme být úspěšní.“

Výhody jsou jasné: rychlejší sehranost. „Systém práce, který tady máme, je od kategorie žactva přes dorost až po dospělé podobný. Takže pro trenéra je to jednodušší,“ připouští Běloch. „Zároveň je to i výzva pro naše kluky, aby ukázali, že se dokážeme dostat na úroveň nejlepších extraligových týmů bez toho, abychom měli nějaké cizince.“

Náročný první test

Letní přípravu odstartovalo Nové Veselí v pátek 14. července. „První dva týdny probíhaly tak, že jsme měli pětkrát týdně odpolední a čtyřikrát týdně dopolední trénink,“ prozradil Běloch. „Snažíme se pracovat na všech stránkách hry, kluci mají od druhého dne tréninky s míčem, máme v tom i kondiční část, kdy hráči běhají, chodí do posilovny. Je to velmi náročné.“

První přípravné utkání Sokol sehrál v sobotu, kdy v Bratislavě bojoval nejen s místním ŠKP, ale také s ubývajícími silami, které odebíralo nejen horké počasí, ale i úzký počet hráčů. „Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře, prvních patnáct minut jsme byli jednoznačně dominantní,“ těšilo Bělocha. „Náš výkon vypadal velmi nadějně. Ale potom do toho začalo prostupovat to, že jsme špatně zakončovali. V hale bylo strašné vedro, únava se násobila a výkon šel rapidně dolů,“ mrzí trenéra.

Vít Schams (v tmavém) a jeho spoluhráči z Nového Veselí urvali na hřišti beznadějně posledních Hranic jen bod.

Z porážky 19:22 si však velkou hlavu nedělá. „Brali jsme to hodně z kondiční stránky a z tohoto hlediska zápas asi splnil, co měl,“ říká Běloch. „Je jasné, že v únavě nejde podávat stoprocentní výkony. Důležité bude, aby náš výkon v průběhu přípravy rostl.“

Další dva zápasové testy Nové Veselí čekají o víkendu, kdy na Vysočinu zavítají Nové Zámky. „Naše sestava bude stejná, jako byla teď. Prostor dostanou všichni hráči, které máme v přípravě. Ale chceme, abychom předvedli zase o kus lepší hru. Potřebujeme pár zápasů, aby si to sedlo,“ má jasno kouč.

Šest hráčů na mistrovství světa

Toho může mrzet, že nemá k dispozici kompletní kádr. Chybí mu totiž hned šestice dorostenců, která se představí na mistrovství světa v chorvatské Koprivnici (2.–13. 8.).

„Samozřejmě že nám v přípravě chybí. Možná se to na nějakých výsledcích projeví,“ zmiňuje Běloch absenci Ondřeje Štěpána a Jaroslava Honce (oba levé křídlo), Davida Flajsara a Marka Popely (oba střední spojka), Radka Navrátila (pravé křídlo) a Pavla Ogouna (pivot). „Ale mám velkou radost, že se všichni na mistrovství světa nominovali.“