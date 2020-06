Interligu už chci hrát jen v Plzni, říká házenkářka Galušková

„Vzala jsem si týden na rozmyšlenou, ale měla jsem hned jasno. Vnitřně jsem věděla, že chci zůstat v Plzni. Máme tady úžasnou partu holek, které nemíním opouštět. Interligu už chci hrát jen tady, doma v Plzni“ říká dvaadvacetiletá Galušková.

Teď se raduje z návratu. Od zeleného stolu. Plzeň vládla první lize, nicméně předčasně uťatá sezona mohla postup zhatit. Ale na začátku června svaz rozhodl, že DHC doplní osmičku českých týmů na devět. Nahrál tomu fakt, že slovenská strana naopak hlásí zúžení účastníků ve společné soutěži.

„Když se to rozhodlo, zrovna jsem šla na zkoušku na fakultě. Měla jsem takovou radost, že jsem vyjekla radostí. Spolužáci se na mě dívali, jestli jsem vůbec v pořádku. Pro mě to byla čirá radost, hned jsem to začala řešit s holkama,“ líčila Galušková, s 93 brankami nejlepší střelkyně DHC Plzeň v nedohrané prvoligové sezoně.

Tým, který v průběhu minulého ročníku MOL ligy převzal ostřílený kouč Richard Řezáč, měl po sestupu jasný cíl - rychle se vrátit zpět mezi elitu. Dvanáct výher, jedna remíza a jediná porážka také Plzeň jasně směrovaly k postupu.

„Věřili jsme, že si ho zasloužíme sportovní cestou. I po sestupu jsme zůstali ve stejném režimu, trénovali podobné dávky, nic se nezměnilo. Jen to, že jsme v první lize byli dominantnější. Nepovedly se nám jen dva zápasy, po kterých nám kouč také pořádně vynadal. Ale jinak jsem v naší hře nevnímala oproti MOL lize nějaký velký rozdíl.“

Poté, co udeřila koronavirová pandemie a sezona byla předčasně ukončena, cítila zklamání. Soutěže byly anulovány, zdálo se, že to bude ztracený rok. „Ale pořád jsem doufala, že nás do interligy vezmou. Jsem přesvědčená, že tam patříme. Nakonec pomohlo, že se některé slovenské kluby odhlásily. Jsem strašně ráda, že se to povedlo a jsme zpátky,“ uvedla Galušková.

Teď už se těší na letní přípravu. „Hlavní cíl bude udržet se. Ale uvidíme, náš trenér má ještě větší ambice. Budeme se snažit,“ pousmála se střední spojka Plzně.