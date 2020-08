Rádi bychom do šestky, hlásí trenér plzeňských házenkářek Řezáč

„Teď nám nezbývá nic jiného, než prokázat, že do soutěže opravdu patříme. Určitě máme radost,“ prozrazuje hlavní trenér týmu Richard Řezáč.

Změnil postup týmu do nejvyšší soutěže nějak plány tréninků?

Dlouhodobě jsme měli plán přípravy sestavený, ať už bychom měli hrát jakoukoliv soutěž. Přípravu jsme vlastně měli stejnou, kterou jsme absolvovali i v loňském roce. Chtěli jsme ji vylepšit hlavně na soustředění, které letos bylo delší.

Soustředění v Kynžvartu máte za sebou, jaká byla jeho náplň?

Na osm dní jsme měli připraveno šestadvacet tréninků. Myslím si, že to pro holky bylo hodně náročné, ale každopádně jsme si odtamtud odvezli plno pozitivních věcí.

Jak jste spokojený s kádrem pro Česko-slovenskou MOL ligu? Plánujete ještě přivést posily?

Kádr jsme maličko rozšířili. Měli jsme jednání s více děvčaty, ale kvůli nedávné situaci nám některé hráčky bohužel uplavaly. Mnohá jednání jsme tak nemohli dotáhnout do konce, přesto jsme tým dokázali rozšířit o dvě členky - pravou spojku a brankářku. Do kádru jsme zapojili také naše mladé odchovankyně z dorostu.

Můžete být konkrétnější a prozradit, o které přírůstky se jedná?

Z Německa se do našeho týmu vrátila spojka Andrea Vlachová, ze Slavie k nám pak přestoupila brankářka Karin Řezáčová.

Takže v Plzni budete trénovat vlastní dceru, je to tak?

Ano, bohužel ji musím trénovat... (smích)

Jak probíhá vaše vzájemná komunikace? Nelezete si někdy na nervy?

Musím se přiznat, že zatím sami moc nevíme, co od toho očekávat. Nacházíme se ve fázi, kdy jsem ještě nikdy nebyl Karinin hlavní kouč. Když už, tak jsem byl trenér brankářek, specialista. V dřívějších dobách se tak občas stávalo, že jsme měli rozdílnější názory, nicméně nyní v dospělosti se dokážeme o házené bavit i jinak. Spoustu věcí dokáže pochopit, takže si myslím, že to bude fungovat. Pokud ne, budeme nuceni najít nějakou cestu.

S jakými ambicemi bude klub DHC Plzeň vstupovat do nadcházející sezony?

Samozřejmě nebudeme chtít jen bojovat o záchranu v elitní soutěži. Už když jsme v minulé sezoně působili v nižší lize, říkali jsme si, že případný postup zpět výš by pro nás byl jedním z malých krůčků. Určitě se chceme zachránit, ale naše ambice jsou takové, že bychom rádi chtěli bojovat o umístění do šestého místa v tabulce. Případně i atakovat příčky zajišťující play off.