Historický počin v Kynžvartu. Házenkářky slaví první výhru v nejvyšší soutěži

Byl to nervák, který rozsekla necelých pět sekund před koncem Tamara Jovičevič, dvaadvacetiletá černohorská spojka. Hned vzápětí rozhodčí odpískal konec.

„Byli jsme strašně šťastni, že to tak dopadlo a byly velmi velké emoce. Bylo to strašně krásné, měl jsem a viděl u hráček, kolegů z realizačního týmu i diváků slzy v očích. Moc jsme nenaspali, oslava měla grády,“ přiznal v neděli v poledne kynžvartský trenér Peter Sabadka.

Před narvanou a bouřící halou utkání gradovalo do nervydrásajícího konce.

Půl minuty před koncem byl Zlín v útoku a vzal si time. Sabadka hráčky nabádal, aby nechaly akci zakončit tak, aby měly míč. „Nabádal jsem, že po zakončení si vezmeme time a půjdeme rychle dopředu, buď dáme vítězný gól nebo remízový.“ Předpokládal, že to soupeř může vytáhnout a aktivně přerušit kynžvartskou rozehrávku nebo bude mít snahu získat míč a ještě se pokusit vstřelit vítězný gól. Také mohl hrát defenzivně, ale hráčky byly upozorněny, že nesmí akci přerušit, potom už by se nedostaly k rozehrání. Z útoku Zlín trefil tyč a zbývalo pár sekund.

„Šli jsme do rizika a pokusili se vytvořit střeleckou pozici. Rychle jsme rozehráli, děvčata si, po křižování, vytvořila střeleckou pozici a Jovičič ji proměnila,“ popisuje Sabadka. V kynžvartském týmu navíc řádí viróza, které podlehl i trenér. Pod antibiotiky hrála Michalcová a Jovičič, která předvedla nejlepší pasáž svojí hry až v samotném závěru a dala rozhodující dvě branky. „Měl jsem k dispozici velmi úzký kádr.“ Obrana byla dobrá, ale v útoku neměly hráčky Kynžvartu kvalitu na podporu druhé vlny. „Musel jsem do toho zapojit i křídla a spojky a to už je potom velký problém, tím pádem jsme nebyli tak úderní a razantní v útoku. To mělo velký dosah na útočnou aktivitu,“ vysvětluje trenér.

Tím pádem se celý zápas nevyvíjel moc příznivě. Hráčky Zlína navázaly na své vysoké vítězství nad Stupavou a proti Kynžvartu šly do vedení 0:3! To jim ale dlouho nevydrželo, Veronika Dvořáková a Tereza Michalcová otočily svými góly skóre na 4:3. Míč končil v síti spíše poskromnu. Ve dvacáté minutě zlínská Lucie Polomíková srovnala na 7:7. K poločasovému vedení poté pomohlo hostujícím hráčkám dvojnásobné vyloučení soupeře,

Natálie Gärtnerová svým prvním gólem upravila skóre na 8:10, do poločasu se prosadila ještě jednou Veronika Dvořáková. Špatný vstup do poločasu se domácímu týmu nevyhnul ani na podruhé, Monika Kříčková vrátila Zlínu vedení o 4 góly a ve čtyřicáté druhé minutě si domácí trenér za stavu 12:16 bral oddychový čas.

Po něm o sobě dala vědět Martina Weisenbilderová, Zlín v náskoku držela Veronika Štipčáková. V padesáté šesté minutě to byla právě ona, kdo dal poslední gól Zlína, v tu chvíli zvyšovala na 18:20. O pár desítek vteřin později ale neproměnila sedmimetrový hod a závěrečné minuty patřily domácím. Nejprve se prosadila Nikola Švihnosová, po ní vyrovnala Tamara Jovičevič. Poslední střelu zlínských hráček zastavila tyč a nabídnuté šance pár vteřin před koncem využila opět Tamara Jovičevič, která svou střelou z dálky rozvlnila síť a rozradostnila tribunu kynžvartské haly.

„Měli jsme slabší vstup do zápasu. Potom se nám zlepšila obranná fáze a útok a následnou část jsme vyhráli 6:0 a bylo 6:3. V těch fázích se zranila Weisenbilderová a celý zápas s tím laborovala,“ říká Peter Sabadka. Vše rozhodovala obrana, opět udržela elitní střelkyně soupeře. „Zuzánková podala velmi dobrý výkon, stejně jako Adéla Srpová, která naskočila ve druhém poločase. V obranné fázi v čele s brankářkami to bylo všechno v pořádku,“ pochvaluje si kynžvartský trenér.

„Blahopřeji soupeři k bodům, ušli obrovský kus cesty dopředu. Z Kynžvartu se body snadno vozit nebudou,“ dodal zlínský trenér Ivo Vávra.