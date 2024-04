Házenkářky míří do Finska. Výhra je přiblíží k postupu na mistrovství Evropy

Po zápase ve Finsku zakončí národní tým kvalifikaci v neděli v Plzni zápasem s Portugalskem.

Skupinu bez ztráty bodu vede Nizozemsko, které si po dvou výhrách nad Českem z přelomu února a března již s předstihem zajistilo účast na šampionátu. Na závěrečný turnaj projdou první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst. Euro budou na přelomu listopadu a prosince hostit Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko.

Pokud Češky ve čtvrtek proti poslednímu týmu tabulky nezaváhají, mohla by jim v nedělním utkání v Plzni k druhému místu stačit i porážka maximálně o tři branky, a to za předpokladu, že Portugalky podle očekávání podlehnou Nizozemsku. Dahlovy svěřenkyně by v takovém případě před závěrečným zápasem kvalifikace měly o dva body více než soupeř z Pyrenejského poloostrova a lepší vzájemnou bilanci, neboť v úvodním duelu na podzim zvítězily venku 30:26.

Česká házenkářka Kamila Kordovská pálí na finskou branku.

„Do obou (zbylých) zápasů musíme vlítnout a od začátku hrát naši hru. Bude hodně důležité urvat body, které potřebujeme. O mistrovství Evropy rozhodně přijít nechceme,“ uvedla křídelnice Anna Franková na svazovém webu.

Zápas ve Finsku by měl být podle papírových předpokladů jasnou záležitostí. Seveřanky ještě nikdy nestartovaly na velké akci a ve skupině dosud nezískaly ani bod. Doma vysoko podlehly Portugalsku i Nizozemsku.

„I když Finky prohrály všechna utkání ve skupině, určitě je to soupeř, kterého bychom neměly podceňovat. Utkání doma nám to ukázalo. Měly jsme výborný vstup, ale ke konci prvního a na začátku druhého poločasu jsme trochu polevily a nechaly hrát Finky jejich hru. I když papírově bychom měly být lepší tým než ony, nesmíme polevovat a musíme se soustředit po celé utkání,“ řekla v nahrávce pro média spojka Markéta Šustáčková.

Na minulém evropském šampionátu Češky chyběly, předtím na něm startovaly třikrát za sebou. Jejich maximem je osmé místo z let 1994 a 2002. Hned po závěru kvalifikace čeká národní tým boj o olympijské hry.

Češky se díky osmé příčce na prosincovém mistrovství světa představí v jedné ze tří čtyřčlenných kvalifikačních skupin. Od 11. do 14. dubna se o dvě místa na olympiádě postupně utkají s domácím Španělskem, Nizozemskem a Argentinou.

„Nejdůležitější pro nás teď bude soustředit se na první týden, to je nyní hlavní. Máme jeden cíl, tím je postup na mistrovství Evropy. A pak máme jeden sen - pokusit se kvalifikovat na olympijské hry,“ řekl Dahl.

Zápas ve Finsku začne ve čtvrtek v 17:30.