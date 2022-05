Karvinští házenkáři se nenechali Duklou uhnat a čekají na finálového soupeře

Karvinští v sobotním, třetím duelu patnáct minut dotahovali ztrátu. Leč odmítli, že by je Dukla výborným vstupem do zápasu zaskočila.

„Věděli jsme, že do toho půjdou naplno. Dukla je silný soupeř. Rozhodně jsme je nepodcenili. Jen jsme ze začátku udělali nějaké technické chyby, které jsme pak odbourali,“ řekl Matěj Nantl, karvinská levá spojka.

„Tři dny jsem o takovém začátku mluvil,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Pražané sem jeli s tím, že to zkusí, poběhají, mohli hrát už bez nervů. Hrál jsem dvacet roků, takže vím, jak takové zápasy vypadají, když nejste pod tlakem.“

Brůna si za stavu 5:9 vzal oddechový čas. „Trochu jsem kluky seřval, zvýšil tón, ale říkal jsem jim, že se nic neděje, akorát musíme proměnit šance a rychle se vracet, protože oni přijeli hrát honěnou,“ uvedl Michal Brůna.

„Vletěli jsme do utkání, ale moment překvapení nám vydržel jen čtvrthodinku. Bohužel. Tříbranková ztráta se dá smazat během několika minut, jenže Karviná se dostala do svého strojového tempa a my jsme ji už nedokázali zastavit,“ povzdechl si trenér Dukly Michal Tonar.

„Začátek byl o tom, že Dukla už neměla co ztratit, mohla jen získat, takže kluci do toho šlapali a my si možná trochu mysleli, že už to soupeř zabalí,“ uvedl Vojtěch Patzel, pro něhož bylo semifinále zvláštní v tom, že v roce 2020 do Karviné přišel z Dukly. „Měl jsem extra motivaci uspět, ale že bych zápasy prožíval více než ty ostatní, to ne. Chtěli jsme do finále, takže bychom museli porazit i kohokoli jiného.“

Utkání se podle Brůny zlomilo ke konci prvního poločasu. „Po brance Soláka jsme šli do plus tři. Přidali jsme další branky a soupeř se zlomil,“ uvedl kouč.

Důležitý byl i zákrok brankáře Nemanji Marjanoviće, který ve 29. minutě za stavu 17:14 chytil Davidu Šůstkovi sedmičku i následnou dorážku. „Nemo chytal výborně,“ potvrdil Brůna. Marjanović šel do hry v desáté minutě místo Petra Mokroše.

„Péťa sám sebekriticky odešel z branky. Předtím dva zápasy zavřel a teď cítil, že na tom není tak dobře. To dělají velcí hráči, že nestojí v brance za každou cenu.“ Křídelník Dukly Jan Blecha připustil, že jim trochu došly síly. „Od začátku se hrálo v obrovském tempu a domácí dokázali stav otočit,“ uvedl Blecha. „Je to pro nás zklamání, protože jsme s Karvinou chtěli odehrát více zápasů.“