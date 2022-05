Bobky v trenkách, prohra o osm, ale postup. Lovosice vyvodí důsledky

„Ještě z toho vyvodíme důsledky, takhle se prezentovat nechceme, rozhodně ne v domácím prostředí,“ mračil se Roman Jelínek, trenér Lovců.

První zápas jeho tým zvládl 37:29, nedělní odvetu ovšem projel 25:33. „Jsme zklamaní v soutěži zklamaných. Doma jsme těžko hledali motivaci po čtvrtfinálovém vyřazení, přesto jsme možná až neuvěřitelně mohli být nakonec ti šťastnější my,“ udivil kopřivnického trenéra Aleše Chrastinu obrat rolí v odvetě.

Senzačnost druhého výsledku zvýraznila i okleštěná sestava Kopřivnice. „My si říkali, že nebudeme koukat na rozdíl z prvního zápasu, že doma musíme jednoznačně vyhrát, už kvůli fanouškům, kteří nás fantasticky podporovali. Dělo se to prvních 14 minut, pak jsme asi chtěli každý vyzkoušet, kolik procent bude stačit k tomu, že budeme úspěšní,“ pozoroval Jelínek. „Bohužel tím jsme nalili Kopřivnici krev do žil. Pak už jsme měli bobky v trenkách, kdo to vezme na sebe, kdo tam skočí, nechtělo se nám do prostorů, kde to bolí. Zklamání.“

I Jan Kupa, lovosická spojka, se podivoval výkonu svých Lovců. „Přivezli jsme si velký polštář osmi branek a mysleli jsme si, že to už máme v kapse, což bylo špatně. Dobře jsme začali, ale sérií 1:8 se všechno otočilo. Pak jsme se do toho báli jít po držce, polevili jsme. Tohle se nesmí stávat,“ štvalo Kupu. „Pro fanoušky i sponzory by byla velká ostuda nehrát o páté místo. Už čtvrtfinále s Duklou jsme nezvládli v hlavách, a teď zase.“

Lovosice čeká série o pátou příčku s KP Brno, Kopřivnice se utká s Novým Veselím o sedmé místo.