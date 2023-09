Házenkáři Jičína se dočkali extraligové výhry, na druhý pokus

Zatím jejich jediný tak byla domácí prohra s Karvinou. „Nebylo to nic příjemného, ale nechceme se na to vymlouvat,“ uvedl brankář Jičína David Machalický po výhře 32:24 nad Maloměřicemi, díky které si tým do tabulky připsal první body.

Jičínští na domácí palubovce sice začali nejisté, ale záhy odhodili nervozitu, první poločas vyhráli rozdílem devíti branek (17:8) a podobný rozdíl ve skóre byl i na konci zápasu.

„Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli, i když začátek zase tak dobrý nebyl. Proto jsme spokojeni,“ konstatoval brankář, který k výhře svého týmu přispěl výbornými zákroky, procento jeho úspěšnosti se nakonec zastavilo na výborném čísle 42.