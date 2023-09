Strategie a cíl se nemění. Házenkáři Jičína spoléhají na vlastní hráče

Brankářská posila: Chceme trápit favority Přichází jako jedna z mála posil týmu pro novou sezonou. S vizitkou juniorského reprezentanta, který prošel házenkářskou školou v Dukle Praha. A s touhou, že si s jičínským týmem pomohou navzájem. „Byl bych moc rád, kdybychom dokázali potrápit i favority ligy,“ říká brankář Daniel Grabemann, o kterém je řeč, ke svému novému angažmá. Na co se může Jičín cítit v letošní sezoně, poté co se v té minulé nakonec v hektickém závěru probojoval do play off?

Očekávám, že se do play off opět probojujeme a že budeme předvádět dobré výkony. Naším dílčím cílem bude vylepšení loňského umístění, i když to nebude jednoduché. Jak došlo k tomu, že jste se na angažmá dohodl právě s Jičínem?

O působení v Jičíně jsem se začal více zajímat v posledních dvou letech, když jsem začal zabývat myšlenkou odejít z Dukly. Co vám ukázala první letní příprava s Jičínem?

Že jsme do ní všichni dali maximum, a tak věřím, že výsledky budou v sezoně viditelné. Jediná negativní věc je zranění Martina Hlavy, které ho nejspíš na dlouhou dobu vyřadí ze hry, což je pro nás velká komplikace. Začínáte extraligu zápasem proti Karviné, co tomu říkáte?

Je to na úvod sezony těžký kalibr, ale doufám, že Karvinou dokážeme překvapit.