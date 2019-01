Štěrbova premiéra. Z Nového Veselí do zápasů házenkářské reprezentace

„Sice šlo o mé první starty za reprezentaci, ale já sám jsem od sebe očekával trochu víc,“ říká sebekriticky Štěrba. „Určitě dokážu předvést lepší výkony než třeba v utkání s Argentinou. Ale byla to obrovská zkušenost.“

Jeden z pilířů třetího celku české extraligy v původní nominaci, kterou kouč národního týmu Jan Filip zveřejnil už na začátku prosince, figuroval jako náhradník. Jenže místo v konečném výběru mu uvolnilo zranění Tomáše Čípa.

Naši fanoušci patří k nejlepším v republice, chválí Štěrba Říjnový rozhovor

„Nepočítal jsem s tím, že bych mohl do Polska odjet. Spíš jsem byl tou možností překvapený,“ přiznává Štěrba. „Asi deset dní před Vánocemi jsem se dozvěděl, že se Tomáš zranil a já budu donominovaný. Tak jsem byl rád, že jsem se do reprezentace dostal.“

Štěrba se tak stal historicky prvním hráčem Nového Veselí, kterého si přímo ze Sokola vybral kouč národního týmu k zápasovému vytížení. „V reprezentaci už ale nějaký čas je i Víťa Schamps, který už byl na nějakých srazech,“ jmenuje Štěrba svého spoluhráče.

V Opolí 28. a 29. prosince Češi sehráli dva vyrovnané zápasy, v nichž si připsali dvě těsné porážky. Rumunsku podlehli o branku (26:27), Japonsku o dvě (25:27).

„Mrzelo nás, že jsme aspoň jeden zápas nezvládli vyhrát. Měli jsme to ve svých rukách,“ lituje Štěrba, který si proti Japonsku připsal první čtyři góly v nároďáku. „Jsem rád, že jsem mohl přispět aspoň nějakými brankami a dát si první góly v reprezentaci. Ale nedělal bych z toho nějaké velké haló,“ usmívá se.

Velkým zážitkem bylo minulý týden přípravné utkání před vyprodanou halou v Hannoveru. „V Německu to bylo úžasné, hráli jsme v hale pro deset tisíc diváků, která byla úplně naplněná,“ užíval si speciální atmosféru Štěrba.

„Němci byli v úplně nejlepší sestavě, kterou mohli mít. A tak jsem si zahrál proti nejlepším hráčům světa,“ líčí. „Padesát minut jsme hráli dobrou házenou. To, co jsme chtěli,“ připomíná dlouho vyrovnané střetnutí, které ale nakonec domácí výběr vyhrál o osm gólů.

„Porazili nás asi největší jejich zbraní, rychlými útoky,“ komentuje konečný výsledek 32:24. „Ale na to, v jaké jsme tam byli sestavě - měli jsme řadu omluvenek a nemocných - jsme odehráli dobré střetnutí.“

Náladu si Češi chtěli spravit v úterý, kdy hráli v Chebu s Argentinou. Ve 37. minutě vedli už o sedm branek (17:10), nakonec však pouze remizovali 26:26. „Škoda, že jsme to utkání nedotáhli do vítězného konce, protože jsme si řekli, že ho chceme určitě zvládnout,“ lituje Štěrba. „Po poločase (13:10) to i tak vypadalo a i v druhé půlce jsme ještě chvíli vedli. Ale bohužel jsme to nezvládli,“ doplnil.

Všechna čtyři utkání byla pro českou reprezentaci kvalitní prověrkou před jarním pokračováním kvalifikace o mistrovství Evropy s Běloruskem.

Otázkou zůstává, zdali u toho znovu bude také Štěrba. „Myslím, že až se uzdraví dvě křídla, nejspíš budu mezi náhradníky,“ tipuje. „Ale budu tvrdě pracovat na tom, abych se do reprezentace zase někdy znova podíval.“