Být první je výhodou, říká plzeňský házenkář Douda

„Pro nás hráče v tom problém není, my teď v té menší hale trénujeme možná víc než v hlavní. Takže to spíš může být výhoda. A když se sem narve pár stovek diváků, bude dobrá atmosféra,“ věří plzeňská spojka Jakub Douda, který příští týden oslaví šestadvacetiny.

Ale je to škoda, když minulý domácí zápas proti Hranicím přilákal téměř tisíc lidí.

Tak to samozřejmě, tam už jich bylo hodně i na rozcvičku. (úsměv) Uvidíme, jak to bude vypadat teď, věřím, že atmosféra bude skvělá. Když si vzpomenu, jak jsme hráli v Tachově, i tam byla super.

Stačí vám bod, abyste definitivně rozhodli o prvenství v základní části ligy. Je to v tuhle chvíli váš hlavní cíl?

Víme o tom, určitě to chceme v sobotu splnit a v dalších dvou kolech se připravit na play off. Doufám, že proti Frýdku potvrdíme roli favorita. Být první je důležité, potvrdilo se to i minulou sezonu, že ta lepší výchozí pozice je výhodou.

Navíc hrajete proti Frýdku, který je v tabulce předposlední a má o třicet bodů méně.

Znáte, jak to chodí v takových zápasech. Něco podceníte, ten udělá jednu chybu, další se přidají a najednou v poločase prohráváte a nevíte co s tím. Příprava musí být poctivá a nic nesmíme podcenit.

Máte za sebou dvě výhry venku, ale kouč s výkonem úplně spokojený nebyl. Souhlasíte?

V Jičíně byl určitě spokojenější než pak v Lovosicích. Ani v jednom utkání to ale nebylo ideální. Hlavně v útočné fázi tam byly věci, které se nám moc nepovedly. Snažili jsme se to na tréninku zlepšit a v sobotu se ukáže, co jsme si z toho vzali.

Jak vy osobně vnímáte velkou konkurenci na postu spojek, která teď v Plzni je?

Já s tím problém nemám. Točíme to, já se vlastně na hřišti potkávám hlavně se Stefanem Terzičem. Už jsme se i smáli, že s Mikym (Tonarem) a Škvárou (Škvařilem) jsem se v zápasech ještě skoro nepotkal.

V týdnu prosáklo, že trenér Tonar po sezoně u týmu skončí. Zasáhlo to nějak i kabinu?

Jsme rádi, že nám to trenér řekl osobně, než abychom to zjistili až pak z novin. Máme rozdělanou práci, teď nemá nad ničím jiným cenu přemýšlet. Až bude po sezoně, tak se uvidí, co bude dál.