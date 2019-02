Andělský rauš! Házenkářky Mostu si vychutnaly dominátorky

„Daří se nám posouvat se těmi správnými a rychlými kroky kupředu,“ zářil Peter Dávid, trenér vítězek, které z 2. místa ztrácejí na slovenského lídra už jen tři body. Přichystaly mu první porážku.

A byl to mostecký večer, omlazený domácí celek nedal Michalovcům moc šancí. V poločase vedl 16:12, pak dokonce až o šest gólů. Deseti zásahy, z toho sedmi ze sedmiček, se blýskla Alica Kostelná, sedm ran uštědřila Šustková, šest Kovářová. „Z naší strany šlo o absolutně kolektivní výkon proti silným individualitám,“ pochvaloval si Dávid na klubovém webu. „Je potřeba poděkovat neskutečnému mosteckému publiku. Vytvořilo atmosféru, která k tak prestižnímu a špičkovému zápasu patří.“

V hale bouřilo 850 diváků a bouřil i hostující trenér Ján Lajčák, nespokojený s výkonem. „Od nás vyloženě špatný výkon. Měli jsme ze začátku obrovský problém v obraně, slabou střelbu, malý tlak do prostoru,“ čertil se. Do konce interligy zbývá ještě sedm kol, Most v sobotu nastoupí v Porubě.