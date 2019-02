Poupata z Mostu vykvetla. Holky lítají jako včelky, líbí se trenérovi

„Náš tým prošel velkým vývojem a výsledky se podle očekávání dostavily. Zvládli jsme těžké zápasy proti Šaľe, Olomouci, Michalovcům a teď proti Porubě, i v posledních dvou jsme velmi dobře kontrolovali hru. Pokrok, který měl nastat, se dostavil a na kvalitě naší hry je to vidět,“ pochvaluje si trenér Peter Dávid.

Dnes Most hostí od šesti večer Veselí, které mu připravilo zatím poslední porážku v interlize. Od konce října Andělé jen vítězí a drží si 2. místo. „Na bod, kde se nacházíme, se některá dostávala pomaleji, některá rychleji. Rosteme, ale ještě máme možnost růst víc, potenciál je obrovský,“ tuší Dávid (na snímku).

Před sezonou Most udělal facelift týmu, hvězdy odešly, talenty dostaly prostor. „Na začátku jsme přišly nové s Janou Šustkovou, kádr se omladil po odchodu spojkové řady Szarková, Jeřábková, Růčková,“ tvrdí kanonýrka Alica Kostelná. „Dostaly jsme šanci, ale nebyly jsme sehrané. Musely jsme přijít na to, kdo jakou dělá kličku, jaký má náběh. Myslím, že teď už jsme si sedly a půjde to ještě k lepšímu.“

Pokud Most porazí čtvrté Veselí, bude mu vesele. Česko-slovenské stříbro bude na dosah. A zlato? Lídr z Michalovců je první o tři body a těžko si titul nechá vzít.

„Neřešíme tabulku. Hrajeme si svoje, chceme co nejlepší pozici pro české play off. A stále si ji upevňujeme,“ líbí se Dávidovi.

Mladí Andělé předvádějí díky atletickým postavám moderní dynamickou házenou. „Všechno máme založené na obrovském pohybu. Nalajnované kombinace plus silná improvizace. To je naše pozitivum. Samozřejmě máme problém, pokud hrajeme proti vyšším váhovým kategoriím, fyzicky to je poznat. Holky toho musí strašně moc naběhat, všechno olítat jako včeličky,“ tvrdí slovenský expert Dávid. „Hru máme postavenou na tom, jaký máme materiál. Jednu robustnější hráčku bychom do hry zapojili, kdyby ji vedení přivedlo, víc by byl problém.“

Do finiše základní části schází šest kol. „Ve vítězné sérii chceme pokračovat až do konce. A taky, až budeme bojovat o mistra,“ touží Kostelná po dalším zlatu k pohárovému, které Andělé slavili na konci roku.