První žena v čele házené? Hapkovou před volbami podpořil i Jícha

Pro rozkolísaný sport to mají být přelomové volby. Třeba i kvůli tomu, že házenou v Česku poprvé může vést žena, o pozici svazové šéfky se uchází Ilona Hapková. „Vím, že mám čistý štít. Když si mě hnutí nevybere, mám co dělat i tak. A když ano, jsem připravená skočit do toho rovnýma nohama,“ říká Hapková.