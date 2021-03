Jak oživit házenou? Schneider: Jsme jedna rodina, na tom chci stavět

Na jeho stranu se přiklonil i nedávný konkurent Dan Novotný, který nakonec svoji kandidaturu stáhnul. „Podporu cítím, uvidíme v sobotu,“ vyhlíží Schneider volby. A přidává zkušenost člověka, který působil jako starosta jihomoravského Tišnova: „Tak dlouhou a intenzivní kampaň jsem nezažil ani v politice. Jsem trochu zklamán, že se začaly objevovat různé lži a pomluvy; myslel jsem, že toho budeme ušetřeni.“

Česká házená si úpěnlivě přeje, aby turbulentní časy skončily. Roky ústupu vyvrcholily lednovou neúčastí mužů na mistrovství světa v Egyptě, odstoupením tehdejšího předsedy Jaroslava Chvalného a odvoláním trenérské dvojice Filip, Kubeš.

Házená na rozcestí: kdo ji od víkendu povede? Kromě šéfa Asociace ligových klubů Jana Schneidera kandidují v sobotních mimořádných volbách na hlavu svazu ještě Ilona Hapková a Ondřej Zdráhala. Rozhovory s oběma si v průběhu pátku můžete přečíst na idnes.cz/sport.

„Zlepšit se musí čtyři základní pilíře,“ říká Schneider. „Image. Komunikace. Základna. Komunita.“

Jaké jsou jeho plány v těchto oblastech?

„Musíme se naučit komunikovat házenou jako populární sport, vytvořit z ní fenomén. Házená nemá v tuto chvíli dobrou pověst, povědomí o tak pěkném sportu není velké. Je třeba, aby se stala životním stylem, nejen házenkářů, ale všech kolem.“

„Hnutí se odnaučilo férově a napřímo komunikovat, nefunguje to od vedení svazu směrem dolů a už vůbec nikoho ze svazu nezajímá zpětná vazba. Rozjíždí se projekty, aniž by se to třeba dopředu konzultovalo. Nejsme schopní si nastavit komunikační linky mezi sebou – a už vůbec ne prezentovat úspěchy házené směrem ven.“

„Členskou základu je důležité navýšit, opravdu výrazným způsobem se propadla. Mít 11 tisíc členů je na tak tradiční olympijský sport spíš ostuda. S růstem členské základny je spojený růst sportovní kvality, marketingový potenciál i potenciál směrem ke státním dotacím.“

„A pak musíme posilovat komunitu jako takovou. Mám slogan, že jsme jedna rodina, na tom chci stavět. Nedělat rozdíly mezi velkými a malými kluby, každý má lví podíl na výchově talentů, budoucích reprezentantů. Rád bych podpořil i ty, co mají pocit, že byly dosud na svoji práci samy. Chtěl bych také podpořit alternativní způsoby házené, od plážové házené po házenou na vozíčku. Mají budoucnost.“

Spolu se Schneiderem kandidují nedávný reprezentační kapitán Ondřej Zdráhala a Ilona Hapková, členka poslední svazové exekutivy. Proti té se vymezuje: „Její úzké propojení na osoby spojené s minulými i nedávnými problémy házené je příliš úzké, navíc působila v právě končící exekutivě. Šanci by měly dostat nové tváře.“

V házené před volbami rozhodně není klidno, třeba i kvůli rozhovoru manažera úspěšného mosteckého klubu Rudolfa Junga.

„Vznesl docela závažná obvinění, kterými se musíme po volbách seriózně zabývat. Souhlasím s ním také v názoru, že společný jmenovatel všech problémů je absence manažerského řízení svazu,“ říká Schneider.

Jeho program se jmenuje Házená 2025, tento sport ovšem má práce na mnohem déle než na příští čtyři roky.

„Některé věci se musí budovat, je to běh na dlouhou trať. Pokud něco dlouho zanedbáváte, za tři čtyři roky to nedoženete. To je logické,“ souhlasí. „Ale revize struktury a řízení svazu, nastavení komunikačních kanálů a další základní manažerské věci se dají zvládnout v jednom období. Pokud bych byl zvolen, byl bych rád, aby za to jedno období všichni cítili výrazný posun. Že všechno ještě nebude fungovat dokonale, je jasné. Ale chci všechny pozitivně motivovat, že to jde.“