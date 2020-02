Házenkářky Písku stále věří v play off a těší se na pohár

V posledních letech byli v Písku zvyklí, že místní házenkářky hrály povětšinou o udržení v nejvyšší soutěži. Ale po příchodu trenérky Kateřiny Keclíkové na konci minulé sezony se v probíhajícím ročníku vyšvihly do vyšších pater tabulky. A nebyl to jen světlý záblesk na začátku sezony. „Už teď jsme uhrály víc bodů než loni za celý ročník i s nadstavbou,“ těší sedm kol před koncem základní části úspěšnou trenérku.

Písek do sezony výborně vstoupil, dlouho se pohyboval na pátém či šestém místě tabulky. Až před Vánoci přišla první vážnější zaváhání - ze čtyř domácích zápasů za sebou Jihočešky uhrály jen bod za remízu s Veselím nad Moravou a hlavně podlehly pražské Slavii, která je v tabulce odsunula na sedmou pozici. „To jsou zápasy, které nás opravdu mrzí. Zbytečně jsme ztratily důležité body,“ uvědomuje si Keclíková.

Sedmé místo v celkovém pořadí nehraje takovou roli. Po konci základní části se tabulka rozdělí na české a slovenské týmy. Čtyři nejlepší tuzemské celky se utkají o titul a Písek je momentálně pátý. „Náš předsezonní cíl se nemění. Chceme se dostat do play off a pořád věřím, že na to máme,“ opakuje bývalá česká reprezentantka.

V české části tabulky interligy je za suverénním Mostem druhá Poruba s 28 body, o bod zpátky je třetí Slavia, o další bod méně má Olomouc a aktuálně pátý Písek nasbíral 23 bodů. „Soutěž je velice vyrovnaná. Našich 23 bodů by loni už v tuhle chvíli skoro stačilo na postup do play off. Ale přibyly slovenské týmy, které jsou zatím převážně ve spodní polovině tabulky. A Čechům se daří o to víc,“ hledá vysvětlení 33letá koučka.

V roce 2020 po třech výhrách a jedné remíze přišly Jihočešky o neporazitelnost v posledním zápase v Porubě, kde prohrály 16:25. „Vedly jsme v prvním poločase až 8:4. Ale pak jsme odešly psychicky. Nepovedlo se nám několik akcí, holky daly hlavy dolů a už jsme se do zápasu nedostaly,“ mrzí Kateřinu Keclíkovou, jejíž tým prohrál část zápasu mezi 31. a 45. minutou 2:11.

V zápase s Porubou chyběla z rodinných důvodů píseckému celku zkušená Hana Kvášová. „Její absence určitě měla vliv. Je zkušená, umí hru zklidnit. Ale musíme umět hrát i bez ní. Tři čtvrtiny týmů na Hanku hrají osobní obranu. I když není na hřišti, tak chci, aby byla v týmu hráčka, která zvýší hlas, pomůže ostatním, srovná kabinu,“ přeje si trenérka. Třicetiletá reprezentantka Kvášová je hvězdou celé soutěže. Se 122 brankami je druhou nejlepší střelkyní interligy.

Do konce základní části chybí sedm kol. Písecké házenkářky budou hrát doma se Zlínem a Olomoucí, venku se představí v Prešově, Bánovcích, Veselí nad Moravou, Mostu a Michalovcích. „Z našeho pohledu bychom mohly vyhrát pět ze sedmi zápasů. Ale nepočítala jsem, jak by tabulka mohla vyjít i se zápasy ostatních,“ nepředbíhá trenérka.

Nejbližším soupeřem Jihočešek bude v sobotu od 15 hodin osmý Zlín. „Se Zlínem a Olomoucí to budou klíčové duely. Holkám jsem na tréninku říkala, že teď nám začíná stíhací jízda,“ usmála se Keclíková, kterou s jejími svěřenkyněmi čeká po domácím duelu slovenský dvojzápas v Prešově a Michalovcích.

Kromě domácí soutěže se písecké házenkářky těší i na finálové boje v Českém poháru. „Ve Final Four ještě Písek asi nikdy nebyl. Navíc máme v semifinále Olomouc, což je přijatelný los. Je to pro nás další motivace. Pohár nevypouštíme, chceme se dostat co nejdál,“ burcuje trenérka Kateřina Keclíková. Závěrečná část domácího poháru se bude hrát 14. a 15. března v Kutné Hoře. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Most a Poruba. První den se odehrají semifinále, v neděli pak finále a souboj o třetí místo.