Zuberský zázrak řídila stará garda. Klub mrzí odchody talentů

„Mrzí nás to. Koncepce našeho klubu je, aby hráči odcházeli do zahraničí,“ pravil sportovní ředitel HC Robe Josef Mazáč.

Palát s Bajerem mají svoje nejlepší házenkářské roky teprve před sebou, o malý zázrak v sobotním domácím zápase s Duklou se ale postarala stará garda.

Nejlepším střelcem byl s osmi góly pětatřicetiletý křídelník Tomáš Mičkal, hlavní postavou se stal ještě o rok starší brankář Milan Malina. Právě díky jeho galapředstavení vykouzlilo Zubří z poločasového sedmigólového manka remízu 29:29.

„Bylo jasné, že někdo musí podat famózní výkon. Milan nám strašně pomohl. Tím jsme se vrátili do zápasu. Mohli jsme i vyhrát, což je neskutečné,“ připomněl zuberský trenér Peter Dávid, že Mičkal v poslední minutě trefil ze sedmičky jen břevno. Pro Pražany, kteří v utkání ani jednou neprohrávali, by to bylo až příliš kruté. Ještě šest a půl minuty před koncem vedli o šest branek, v závěru se ale přes ně málem převalila zuberské lavina.

„Dostali jsme se do křeče a horko těžko jsme uhájili bod,“ oddechl si hostující kouč Michal Tonar, jehož po sezoně 2020/21 vystřídal v Zubří Dávid.

Také Tonar vyzdvihl Malinovy zákroky. Zatímco Krůpa s Dufkem dostali v první půlce dvacet gólů, Malina jich za svá záda propustil jen devět. „Byli jsme proti němu v koncovce bezradní,“ přiznal Tonar.

Malina, který předloni nuceně odešel na házenkářský vejminek do prvoligového Vsetína a Zubří jen příležitostně vypomáhá, zachránil domácí ještě při závěrečné akci Dukly, když konečky prstů zastavil Dokoupilovu střelu. Volný hod po čase zablokovala zuberská zeď.

„Musím Milanovi vyseknout poklonu za to, co předvedl ve druhém poločase,“ ocenil ho hostující pivot Jiří Dokoupil.

Zuberský odchovanec, který v létě 2022 přestoupil do Dukly, se činil, ale ani jeho sedm zásahů Pražanům nestačilo na vítězství.

Na tiskové konferenci pak připomněl veleobrat ze vzájemného duelu z covidového podzimu 2021. Zubří tehdy doma smazalo dokonce devítigólovou ztrátu a Duklu přemohlo 29:26.

„Proto jsem klukům v poločase říkal, že je to jen o sedm,“ usmíval se Dávid, který si sobotní remízy nesmírně cenil.

Jinak ho tíží starosti. S tříbodovým náskokem drží poslední postupovou příčku do play off před vzmáhajícím se Jičínem. Vzhledem k marodce klíčových hráčů a těžkému losu se přitom může rychle vypařit.

„Play off bude letos úspěch,“ nezastírá Dávid, který Zubří dvakrát po sobě dovedl do extraligového semifinále a předloni k bronzu.

Už od konce podzimu postrádá tehdy nejlepšího kanonýra mužstva Kaminského (rameno), po Euru se k němu přidal reprezentant Havran (tříslo), který by se mohl vrátit za měsíc.

I proto musí Zubří štvát, že Bajer zamíří v létě do Karviné a Palát do Brna. Po Klímovi s Dokoupilem (oba Dukla) a Bohdanu Mizerovi (Lovosice) jsou to v krátké době další perspektivní hráči, které klub vychoval pro domácí soupeře.