Písecké házenkářky válí, chybí jim bod k jistotě vytouženého play off

Jihočeškám patří dvě kola před koncem šestá příčka. V česko-slovensko-polské soutěži jsou na třetí příčce mezi českými celky. „Můžeme skončit druhé i páté. Rozdíly v tabulce jsou minimální,“ připouští trenérka Kateřina Hromádková.

K jistotě postupu mezi nejlepší čtyři stačí píseckému týmu jediný bod. „Poslední krok bývá nejtěžší. Máme na to dva pokusy, ale rády bychom využily hned ten první. Může nás to psychicky trochu svazovat, ale věřím, že to zvládneme,“ doplňuje.

Úspěšnou sérii Písek táhne i přes to, že výkony nebyly vždy ideální. Tým se ale veze na vlně úspěchů a štěstí teď bývá na jeho straně. „Ve Zlíně jsme vyhrály i bez nejlepší střelkyně Terezy Pokorné. To byl pro holky takový spouštěč dravosti a bojovnosti. Od té doby se nám daří a v každém utkání všechny bojují na sto procent,“ oceňuje.

Poté Jihočešky zdolaly těsně pražskou Slavii i polský Chorzów a jsou blízko postupu. Ten je pro tým teď klíčový, ale i případná pozice pro semifinálový souboj je důležitá. Čtvrtý český tým půjde proti dlouholetému šampionovi z Mostu.

„Nechci předbíhat. Ale kdybychom se do play off dostaly, tak budeme rády za co nejlepší pozici. A každý tam chce udělat co nejlepší výsledek. U nás to nebude jinak,“ má jasno Hromádková.

Souboj nejlepších střelkyň

Písek může slavit postup po zítřejším souboji, kdy od 18 hodin nastoupí na hřišti Plzně. Ta má o tři body méně než Jihočešky. „Nadstandardně se jim daří. Musíme eliminovat jejich střelbu,“ tvrdí trenérka.

Bude to zároveň souboj nejlepších střelkyň soutěže. Písecká Tereza Pokorná nasázela 184 branek, plzeňská Veronika Galušková jen o dvě méně. „Pro jejich hru je hodně důležitá. My na Terku nedáváme žádný větší tlak. Ona ví, že je lídr týmu. Ale nic speciálního nevymýšlíme. Jsme menší klub a jde nám hlavně o radost ze hry a z každého zápasu,“ zdůrazňuje.

Základní část Jihočešky uzavřou ve středu doma s Olomoucí.