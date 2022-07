Trenérka Hromádková zvedla píseckou házenou, teď se chce věnovat rodině

Nyní éra 36leté Hromádkové končí. „Už v lednu jsem v klubu avizovala, že si dám minimálně rok pauzu. Je to z rodinných důvodů, chci se víc věnovat dceři, která roste před očima,“ zdůvodnila.

Své působení i sama trenérka bere jen pozitivně. „Hodně mi to dalo, práce u týmu mě bavila. Potvrdilo se mi, že mě trénování naplňuje. Nemohla bych to ale dělat napůl. Nebylo by vhodné, kdybych řekla, že vynechám nějaké tréninky nebo zápasy,“ má jasno. V klubu přesto alespoň částečně zůstane a bude pomáhat s manažerskými úkoly nebo výchovou mládeže.

Play off těsně uniklo

Hromádková po svém příchodu zvládla zachránit Písek v baráži, další tři roky ho tlačila do elitní čtyřky pro play off. Přestože to ani v jednom ze tří pokusů nevyšlo, klub se po letech záchranářských starostí pohyboval v jiné části tabulky.

„Holky si to za tvrdou a dlouhou dřinu zasloužily. Věřím, že písecká házená bude dál směřovat jen výš,“ zdůraznila.

Hráčky i trenérku stále mrzí zejména uplynulá sezona, kterou měly výborně rozehranou. Ve dvou posledních kolech jim stačilo uhrát alespoň remízu s Plzní či Olomoucí. Nakonec však oba duely prohrály a právě tyto dva celky je v tabulce předskočily.

„Je to zklamání. Měly jsme to ve svých rukách, ale nezvládly jsme to v hlavách. Všechny nás to moc mrzí. Ale soutěž byla velmi vyrovnaná a se všemi týmy kromě mistrovského Mostu jsme získaly nějaké body,“ zhodnotila.

Písek tak zakončil sezonu v play out. Tam už s jistotou záchrany dal šanci hlavně mladým hráčkám a nakonec skončil na šesté příčce, když ho předstihla pražská Slavia.

„Hrály jsme bez nejlepší střelkyně Terezy Pokorné, šanci dostaly další hráčky. Některým to mohlo pomoci, dodalo jim to sebevědomí, když získaly víc prostoru na hřišti. Ale závěr sezony byl poznamenaný tím, že nám uteklo play off na poslední chvíli,“ připustila.

Evropa jim dodala motivaci

Jihočeškám uplynulý ročník zpestřila účast v evropském poháru. V něm postupně přešly přes bosenský tým Grude, pak v českém souboji zastavily Slavii a vypadly až v osmifinále, kdy dvakrát prohrály na hřišti islandského klubu IBV Vestmannaeyjar.

„Chyběla nám tam Tereza Pokorná, což pro nás byla klíčová absence. Ale účast v evropském poháru pro nás byla velkým zpestřením. Holky měly o to větší motivaci. Na druhou stranu jsme celkově odehrály v sezoně okolo 40 soutěžních zápasů, což je velká porce. I proto byly výkony občas velmi rozdílné,“ vysvětlila.

Klub brzy oznámí jméno nového kouče. Schyluje se také k jednomu zajímavému návratu. Hana Kvášová to však nebude, ta pokračuje ve Francii. „Prodloužila tam smlouvu. Jsme pořád v kontaktu a říkala, že se jí tam líbí. Děti tam začaly chodit do školy,“ přidala Kateřina Hromádková, která od září začne pracovat na plný úvazek ve škole v Písku, kde bude učit tělocvik.