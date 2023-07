Hromádková je zpět v Písku, čeká se útok na české medaile

Ta po předchozí sezoně oznámila, že si chce dát minimálně rok pauzu a věnovat se rodině. „Původně jsem plánovala dva roky pauzu. Ale cítila jsem, že mi házená chybí,“ potvrzuje 36letá trenérka.

Od vedení klubu dostala nabídku, nad kterou dlouho neváhala. „U házené jsem se stejně pohybovala, sledovala jsem ji zvenčí. Probírali jsme nabídku doma s rodinou, jestli to zvládneme. Moc jsem neřešila, co by bylo, nebo nebylo za rok. Osud to asi takhle chtěl,“ přemítá.

Hromádková nahrazuje stávajícího kouče Jana Pavlovského. Ten sice splnil předsezonní cíl, jímž byla účast v play off. Pokračovat v Sokolu však nebude. „Těžko se mi to komentuje, důvody nejsou na mně. Ale písecká házená byla po jedenácti letech v play off, to je úspěch, za který jsme mu vděční,“ zdůrazňuje Hromádková.

Písek šel do vyřazovacích bojů ze třetího místa mezi českými celky. V semifinále ale nezvládl domácí zápas se Slavií, a tak nebyla nic platná ani výhra v odvetě. V souboji o bronz naopak Jihočešky přivezly nadějnou remízu z Olomouce, pro změnu se jim však nevydařil druhý duel a skončily čtvrté.

„Zvenku to člověk vidí trošku jinak. Tým byl celkem silný, dobré výsledky v základní části to potvrzovaly. Ale kádr byl úzký a můžeme být rádi, že to opory takhle zvládly a nezranily se. Také jsem slyšela od odborníků, že holky měly na titul, ale některé zápasy bohužel nevyšly podle představ,“ lituje trenérka.

Hromádková po svém příchodu před necelými pěti lety dostala Písek z každoročních bojů o udržení až mezi nejlepší. Tento trend chce po návratu udržet. „Laťka je nastavená vysoko. Chceme na výsledky navázat a znovu se dostat do play off. K tomu si přejeme rozšířit kádr o naše mladé hráčky,“ zmiňuje.

Talentované házenkářky se budou moct učit od hlavní hvězdy týmu Ivety Korešové. Nejlepší střelkyně soutěže bude pokračovat. „Ano, Iveta bude hrát dál, stejně jako další opora – Alena Stellnerová. Po mateřské by se měla vrátit i Tereza Pokorná. Vedle nich by měly vyrůst nové hráčky,“ plánuje.

Tým chce posílit a rozložit zátěž i díky hráčkám odjinud. V seznamu příchodů se však neobjeví jméno dřívější opory Hany Kvášové. „Prodloužila smlouvu ve Francii,“ doplňuje staronová trenérka Hromádková.