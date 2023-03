České házenkářky na úvod turnaje v Nizozemsku prohrály s domácím týmem

Český celek se na prestižním turnaji utká s třemi z pěti aktuálně nejlepších týmů světa. V sobotu nastoupí proti Dánsku a v neděli uzavře účinkování v Eindhovenu soubojem s úřadujícími světovými a evropskými šampionkami z Norska. Turnaj je pro Dahlův výběr generálkou na dubnové play off kvalifikace mistrovství světa proti Švýcarsku.

Češky proti velkým favoritkám začaly nebojácně a po úvodním dějství překvapivě držely remízu 16:16. „V první půli jsme hráli velmi dobrou házenou. Mohli jsme dát i skoro 20 gólů a mohli jsme dokonce po první půli vést,“ řekl v nahrávce pro média Dahl. „Dostaly jsme jen šest gólů z postupného útoku, deset z rychlého poté, co jsme udělaly nějakou technickou chybu. Obrana fungovala a i v útoku to bylo dobré, daly jsme 16 branek,“ uvedla spojka Kamila Kordovská.

V závěru ukázaly Nizozemky, které mají na rozdíl od českého týmu již jistou účast na prosincovém mistrovství světa, větší zkušenost. „Výsledkově to fakt neodpovídá průběhu. Do 45. minuty jsme se držely, bylo to vyrovnané. Možná nám trochu došla šťáva. Zároveň jsme nezvládly přesilovky a dělaly jsme zbytečné technické chyby, které Nizozemky trestaly trháky,“ řekla Kordovská.

„Utkání nebylo o konci druhé půle. Zaprvé jsem velmi pyšný na tým, protože jsme hráli velmi dobrou házenou. Deset minut před koncem jsme prohrávali o čtyři góly. Stále nejsme na úrovni Nizozemska, ale velkou část zápasu nebyl vidět rozdíl. V závěru jsme udělali několik individuálních technických chyb, to byl rozdíl v druhé půli. Nejsem smutný, převládají pozitiva nad zklamáním,“ dodal Dahl, který vede českou reprezentaci od léta.