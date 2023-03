České házenkářky změří na turnaji Golden League síly se světovou špičkou

„Jedná se o jeden z nejsilněji obsazených turnajů vedle mistrovství světa, olympijských her a Ligy mistrů. Máme před sebou opravdu náročný týden, bude to pro nás velká zkušenost,“ potvrdil Dahl.

„Zlepšovat se můžeme jedině tak, že se budeme pravidelně učit od těch nejlepších. Čekají nás tři náročné zápasy ve čtyřech dnech, tudíž se na to musíme připravit a jít do všech utkání naplno,“ doplnil zkušený trenér, kterého potěšilo, že může vybírat sestavu z kompletního kádru, všechny hráčky jsou zdravé.

Program turnaje v Eindhovenu Čtvrtek 2.3.

17.30 Norsko - Dánsko

20.00 Nizozemsko - Česko Sobota 4.3.

16.30 Dánsko - Česko

19.00 Nizozemsko - Norsko Neděle 5.3.

14.30 Norsko - Česko

17.00 Nizozemsko - Dánsko

Zatímco ostatní tři celky mají účast na letošním mistrovství světa jistou, Češky se o šampionát utkají v baráži se Švýcarskem.

„Takové týmy nepotkáváme každý den. Přistupujeme k soupeřkám s respektem, ale jsou to hráčky jako my, dá se proti nim hrát,“ prohlásila sebevědomě největší hvězda českého týmu Markéta Jeřábková na reprezentačním srazu v pražských Řepích.

A jako příklad uvedla říjnovou remízu se Švédskem (26:26), které pak na mistrovství světa obsadilo pátou příčku. „Nemáme žádný nůž na krku, nejde o postup. Ale nesmíme ten turnaj odehrát s něčím v gatích navíc. To bychom dopadly jako v prvním zápase se Švédskem,“ připomněla úvodní vysokou porážku z dvojzápasu 20:36.

Potom už národní tým absolvoval jen tradiční turnaj O štít města Chebu, kde si poradil s Egyptem, béčkem Norska i německým bundesligovým celkem Neckarsulm. Ale teď je v nizozemském Eindhovenu čekají podstatně těžší soupeřky, jde o týmy z nejužší světové špičky.

„Nechceme udělat ostudu, od takových soupeřů se máme co učit, rozhodně nám to může do budoucna přinést pozitivní věci,“ doplnila Jeřábková, která po sezoně přestupuje z norského Vipers Kristiansand do dánského Ikastu. V Nizozemsku se tak utká se současnými i budoucími spoluhráčkami.

„Pro nás je nejdůležitější, abychom se dobře připravili na dubnovou kvalifikaci se Švýcarskem,“ naznačila, kde bude vrchol jarní části sezony. První utkání sehraje česká reprezentace 8. dubna venku, odveta je pak 11. dubna od 19:30 hodin v Brně.

A Švýcarsko není pro české házenkářky žádnou neznámou, prošly přes něj už v baráži na mistrovství světa 2021. Po domácí v remíze v Zubří (27:27) rozhodly o postupu vítězstvím 28:22 na palubovce soupeřek. „Máme je vyzkoušené na vlastní kůži,“ usmála se Jeřábková.

„Ten tým je víceméně stejný, zůstává i kouč, podobný bude také herní systém. Možná mají výhodu, že na rozdíl od nás byly na prosincovém šampionátu. To jim může hrát do karet, protože mají za sebou víc těžkých zápasů. Ale já věřím, že máme sílu a jsme schopné je přeskočit,“ dodala opora české reprezentace.

Zatímco Jeřábková se s hráčkami světové extratřídy běžně potkává v Lize mistrů, pro Natálii Kuxovou, benjamínka českého týmu, bude turnaj v Nizozemsku unikátním testem. „Moc se těším, s takhle dobrými týmy jsem ještě nehrála. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat,“ pronesla 19letá spojka z Olomouce, která se teprve zabydluje v seniorské reprezentaci.

„Je to velká změna. Holky jsou neskutečně silné, ale pomalu si zvykám,“ okomentovala přechod z juniorské kategorie, za reprezentační áčko žen zatím odehrála pět zápasů. „Jdeme krok po kroku, i když se teď chystáme na turnaj v Nizozemsku, vrcholem jara bude kvalifikace o mistrovství světa,“ dodala jedna z nejlepších střelkyň česko-slovenské MOL ligy.