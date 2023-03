Boj o mistrovství světa se týká 21 českých házenkářek, pět z nominace vypadne

Nominace českých házenkářek Brankářky: Karin Řezáčová (Plzeň), Petra Kudláčková (Slavia Praha), Sabrina Novotná (Kynžvart) Pravá křídla: Tereza Eksteinová (Most), Dominika Zachová (Thüringer, Něm.), Anna Franková (Cvikov, Něm.) Pravé spojky: Sára Kovářová (Krim Mercator, Slovin.), Markéta Šustáčková (Saint Amand les Eaux, Fr.), Silvie Polášková (Piotrcovia, Pol.), Charlotte Cholevová (Most) Střední spojky: Natálie Kuxová (Olomouc), Julie Franková (Slavia Praha), Jana Šustková (Lubin, Pol.), Veronika Mikulášková (Most) Levé spojky: Markéta Jeřábková (Kristiansand, Nor.), Kamila Kordovská (Plan de Cuques, Fr.), Veronika Andrýsková (Most) Levá křídla: Veronika Malá (Bietigheim, Něm.), Adéla Stříšková (Most), Klára Kubálková (Olomouc) Pivotka: Alena Stellnerová (Písek)