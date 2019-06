Hustopeče řekly ne, extraligu mají Maloměřice: Zkusíme se udržet

Jejich postup připomínal dlouhou kovbojku s nečekanou pointou. Maloměřice obsadily v 1. lize až 4. místo, ale poté, co postup z finančních důvodů odmítl prvoligový vítěz Legata Hustopeče a po něm nabídku nevyužily ani Chodov a Strakonice, stejně jako Litovel coby sestupující, spadla extraliga do klína ambicióznímu oddílu z okraje Brna.

A tak z útulné haly v Maloměřicích vyšel během krátké doby už druhý nováček nejvyšší domácí soutěže. Nedávno zde z 1. ligy (sportovní cestou) postoupili florbalisté Hattricku Brno, následně je napodobili házenkáři.

„Moc dobře si uvědomujeme, že se pouštíme do velkého sousta. Chceme využít toho, že je to pro hráče a realizační tým velká příležitost, jak získat cenné zkušenosti, a budeme dělat vše pro udržení nejvyšší soutěže,“ vyložil karty na stůl maloměřický trenér Vít Musil.

Zlá krev v Hustopečích, trenér odstoupil

Příležitost, zkušenosti a šanci ukázat se viděli v postupu do extraligy i v Hustopečích. Hned poté, co Legata 1. ligu vyhrála, se v klubu proti sobě postavily dva názory, jeden sportovní a druhý ekonomický.

„Jedna věc je chtít, druhá pak to, co si mohu dovolit,“ řekl předseda oddílu Jiří Funk.

Obava, že by se extraligu nepodařilo utáhnout, nakonec převážila, přestože činovníci Legaty požádali svaz o prodloužení lhůty na přihlášku do soutěže, aby získali víc času na zajištění financí. „Převážila otázka finančních zdrojů a pak ještě další věci, které nechci konkretizovat,“ pravil Funk. „Vím, co extraliga obnáší, už jsme v ní byli. Byla by to otázka čtyř milionů korun na sezonu. Výkonnostně bychom na to jednoznačně měli, ale to není všechno,“ řekl hustopečský předseda.

Radost uvnitř klubu neudělal.

„Nevíme, co bude další sezonu. Jsme lehce zklamaní, že to nebude extraliga, a čekáme, co bude dál,“ řekl zkušený brankář Jiří Bavlnka. Domněnku, že by hlavně starší hráči nechtěli postoupit do vyšší soutěže, protože by na ně kladla vyšší nároky, odmítl. „Extraliga by házenou v Hustopečích posunula dopředu, my jako hráči jsme souhlasili s tím, aby se tady hrála. Trénovali bychom víc, aby se tam náš klub udržel a dařilo se mu. Škoda, že to nevyšlo,“ dodal jeden z pilířů hustopečského prvenství v 1. lize.

O tom, zda zůstane oporou Legaty, nemá Bavlnka ještě jasno. V zákulisí se mluví o tom, že nejméně dva hráče Hustopečí oslovily právě Maloměřice, které místo Legaty postoupily.

Jasno už ale má trenér Petr Semerád, jeden z klíčových mužů oddílu. „Stoprocentně už nebudu trenérem áčka mužů. Devět let jsem tady na něčem pracoval, často na úkor rodiny, a to proto, aby tato práce něčím vyvrcholila. Pokračování v první lize není žádným posunem kupředu,“ řekl včera. Svoje setrvání u mládeže v Hustopečích ještě zváží, ale ani to není jisté.

Semerád chápe, že sehnat peníze v menším městě je během na dlouhou trať a ani tak se to nemusí podařit. „Snadnější je vylézt na Mt. Everest než sehnat partnera na sport,“ podotkl hořce. Přesto věřil, že se to v Hustopečích podaří. „Stavět si vzdušné zámky by bylo vůči klubu i hráčům nepřijatelné. Myslím si ale, že cesta se najít mohla, ale nenašla se a čas letěl, až doletěl. Asi to byla jedna z posledních šancí, kdy se Legata mohla nejvyšší soutěže zúčastnit. Nedá se nic dělat, ale za mě to je špatně,“ dodal.