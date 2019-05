Pohár a šampaňské pro hustopečské házenkáře. Ale co dál?

Sezona 2018/19 začala pro hustopečské házenkáře poměrně skromným přáním. „Bude to znít paradoxně, ale mým cílem bylo nesestoupit,“ ohlíží se do loňského léta jejich trenér Petr Semerád.

„V první lize jsme druhým rokem, vždycky je to těžší než být nováček. Poctivě jsme se na to zaměřili, kádr jsme doplnili, začali jsme velmi dobře... a ono se to do naší pohody a do výsledků promítlo. Pak se i ty cíle posunuly,“ shrnul vývoj sezony bývalý extraligový hráč.

Nejvyšší soutěž si nyní může zkusit i jako trenér. Hustopeče dovedl k postupu, už dvě kola před koncem 1. ligy bylo rozhodnuto. O víkendu k zápasu předposledního kola proti Jičínu B už svazoví činovníci do Hustopečí přijeli s pohárem pro celkového vítěze.

„Dosáhli jsme velkého úspěchu. Hráčsky jsme na tom velmi dobře, měli jsme vyrovnaný kádr. Od začátku soutěže jsme byli první,“ vyzdvihl předseda oddílu Jiří Funk.

Do konce 1. ligy zbývá Hustopečím odehrát ještě o víkendu zápas ve Dvoře Králové, to však bude pouze formalita. Činovníci v oddílu mají ostatně už jiné starosti: jak s postupem do extraligy naložit.

Od svazu dostali v neděli dva přihlašovací formuláře; jeden do nejvyšší soutěže, jeden do 1. ligy. Vrátit ten, pro který se rozhodnou, musí do konce května.

„Po sportovní stránce by bylo správné, abychom si to zkusili zahrát,“ míní trenér Semerád. „Pokud by se našel silný sponzor, abychom extraligu utáhli, tak bych neváhal. My ho ale zatím nemáme. Rozhodnutý nejsem, ale říkám si, jestli by nebylo lepší hrát špici první ligy a myslet na mládež,“ přidává druhý pohled předseda Funk.

Jednou již podobnou situaci řešil, to když Hustopeče extraligu před deseti lety hrály poprvé. Ohřály se v ní na dva roky.

„Nemuseli jsme sestoupit z důvodů výkonnosti. Ale tehdy jsem řekl: pojďme dolů, začneme to budovat zase odspodu,“ vybavuje si Funk.

Přiznává, že jednoduché rozhodování nemá. „Aby to člověka jednou nemrzelo,“ říká. Proto už oslovil jihomoravské politiky, zda by Legatě pomohli. „Je mi jasné, že trenér vám to rozebere ze sportovního hlediska. Ten bude určitě pro postup,“ odhadoval letitý šéf klubu.

Trefil se na sto procent. „Vždyť se zase tolik nezmění, zatížení hráčů je plus minus stejné. Cestování je podobné, počet tréninků by zůstal, jen bychom přidali jednu posilovnu týdně. Letos jsme měli hodně zraněných. Chtěl bych, aby byli kluci stabilnější,“ počítá Semerád.

Případné „třecí plochy“ si ale uvědomuje taky dobře. S hráči, kteří postup vybojovali, ještě nemluvil o tom, zda by měli zájem extraligu i hrát. „Hráči mají rodiny, děti. Plno z nich si extraligu už zkusilo,“ říká otevřeně. Svůj plán ale v hlavě má. „S mužstvem, které vyhrálo 1. ligu, počítám i pro extraligu. Až kdyby někdo přišel, že zájem nemá, bychom kádr doplňovali,“ uvažuje nahlas.

V týmu má například velmi zkušeného brankáře Jiřího Bavlnku, který se vrátil předloni do první ligy. „Nechci vyzdvihovat jednotlivce, ale osobně si cením třeba toho, že takový Martin Strouhal hrál předloni o pět levelů níž. A teď dává góly a je pro nás důležitým hráčem,“ říká Semerád.

Extraligu si zahrál za Brno, Frýdek-Místek i za Hustopeče po roce 2006. V hale pro 400 diváků by si to chtěl zopakovat jako trenér. „Je mi jasné, že rozpočet by se musel zdvojnásobit. Už nyní má šest nul, bylo by to dvakrát tolik. Každý, kdo tu jsme, chceme pomoct, zajistit peníze. Tento týden máme další jednání. Pro město i pro kraj by to byla obrovská reklama, kdybychom extraligu hráli, pro naši mládež taky,“ přeje si.

Nejbližší týdny ukážou, zda to bude i realita.