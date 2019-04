Jičínský brankář Veverka: Byl to totální doraz a o to je postup cennější

Ve svých čtyřiatřiceti letech patří k nejzkušenějším hráčům, a to nejen věkem.

I díky tomu toho s jičínskou házenou zažil už více než dost, mistrovský titul nevyjímaje.

Přesto si brankář Filip Veverka současného úspěchu, kterým je postup do extraligového semifinále, v němž si se svými spoluhráči zahraje o medaile, náležitě považuje.

„Mám obrovskou radost. I z toho, že nás lidi doma za postupem dotlačili, byli skvělí,“ říká jedna z opor jičínského družstva, které za necelé tři týdny vstoupí do semifinálové série, v níž mu bude soupeřem Plzeň.

Co rozhodlo o vašem postupu mezi čtyři nejlepší týmy soutěže, tedy do boje o ligové medaile?

Myslím, že jsme tomu položili základ první výhrou na kopřivnické palubovce. To podle mého názoru rozhodlo o celé sérii. Poté už jsme si doma věřili a dotáhli to do vítězného konce. Postup je zasloužený.

Jičín v play off extraligy čtvrtfinálová série Kopřivnice - Jičín 30:33

Kopřivnice - Jičín 36:24

Jičín - Kopřivnice 28:24

Jičín - Kopřivnice 30:25 další série:

Plzeň - Lovosice 3:0

Karviná - Frýdek-Místek 3:0

Dukla Praha - Nové Veselí 3:1 program semifinále:

21. 4. v Plzni

24. 4. v Jičíně

28. 4. v Plzni

případné další zápasy: 1. 5. v Jičíně, 5. 5. v Plzni

V čem jste byli silnější než Kopřivnice?

Neřekl bych, že jsme byli v něčem konkrétním silnější. Všechny zápasy byly hodně o bojovnosti a vůli. Myslím, že jsme dokázali využít naše zkušenosti. Jestli se házená líbila lidem, tak je to super, rozhodovaly opravdu maličkosti.

Vás musí hřát pocit, že jste v rozhodujícím duelu podal fantastický výkon a tím jste svůj tým nasměroval do semifinále.

Je úplně jedno, kdo jak zahrál, důležité je, že se postoupilo. V posledním utkání zahrála výborně celá obrana, Ondra Šulc dal důležité góly a závěr už jsme si pohlídali.

Ten byl ale velmi hektický, už jste byli v tu chvíli přesvědčeni o postupu?

Vedli jsme o několik branek, poté soupeř hru otevřel a branky začaly padat na obě strany. Bylo tam spoustu chyb, ale to už nikdo neřešil, myslím, že jsme si to zkušeně hlídali až do konce.

Kopřivnice asi byla velmi nepříjemný soupeř, jevila se vám také tak?

To rozhodně. My jsme celou sérii hráli na hraně. Byl to totální doraz a o to je ten postup cennější.

Ten jste k úspěšnému konci dotáhli na domácí palubovce. Je velká výhoda hrát před takovým publikem?

Viděl jste to sám. Před plnou halou jsme silnější, proto věřím, že i Plzeň můžeme potrápit.

Teď vás čeká vítěz základní části Plzeň, co od série s ní čekáte?

Bude to strašně těžké, ale máme hodně času se na to připravit. Věřím, že když se dobře připravíme, tak ji můžeme rozhodně potrápit. V sezoně už jsme ji dokázali porazit.