Oslabený Frýdek-Místek neměl v souboji s Karvinou šanci

Karvinští po sobotním vítězství 30:21 vedou v sérii na tři výhry 2:0 a o postupu mohou rozhodnout v sobotu od 18.00 ve Frýdku-Místku. „V neděli to bylo spíše o tom, abychom utkání zvládli v hlavách, abychom udrželi koncentraci a nasazení,“ uvedl karvinský trenér Marek Michalisko.

Důvod je jasný, frýdecko-místecký tým bojuje s obrovskou marodkou. „Viděli jsme, že proti nám hrají dorostenci, mladí kluci, takže to opravdu bylo o našich hlavách,“ dodal Michalisko.

„Marodka se nám průběžně prohlubuje,“ posteskl si frýdecko-místecký trenér Jiří Kekrt. „Rozdíl výkonů a zkušeností mezi oběma týmy byl patrný. My jsme ale už před prvním utkáním věděli, do čeho a s čím do toho jdeme, takže pro nás by bylo něco ohromného tady uspět,“ zdůraznil.

A včera v 15. minutě přišli o dalšího hráče, o Martina Kocicha, který do té doby mužstvo táhl. Po pádu si zřejmě vykloubil rameno.

„Je znát, že soupeř je oslabený. Navíc po zranění Kocicha museli hrát celý zápas na dva pivoty,“ uvedla karvinská spojka Matěj Nantl. „Musíme pořád makat, nepolevit. Ty nevyužité úniky by nás mohly mrzet.“

Frýdecko-místecký Vojtěch Petrovský podotkl, že Karviná má zdvojené posty a hraje výborně. „My bohužel máme tolik zraněných, že jsme nebyli schopni jí konkurovat,“ uvedl. „Dá se říct, že na spojkách jsem ze základní sestavy zůstal jediný. Na spojkách jsme tak dohrávali s křídly, s dorostenci.“

Nejzkušenější karvinský hráč Michal Brůna si v sobotu odpykával trest za vyloučení v Lovosicích. Včera už hrát mohl, ale zůstal jen na lavičce.

„Jeho čas přijde, nebylo potřeba, aby do utkání zasáhl,“ řekl trenér Michalisko. „Jsou tu kluci, kteří potřebují hrát. Roman Čosik se musí rozehrát po zranění, a tak bylo zbytečné, aby se v jasném zápase jednačtyřicetiletý chlap honil.“

Trest po utkání v Lovosicích hrozil i pivotu Janu Užekovi, ale od disciplinární komise dostal podmínku. Karvinští se před startem play off ohradili proti některým verdiktům zástupců svazu proti jejich klubu. Hovořili o honu na Michala Brůnu. „Doufejme, že se už vše uklidnilo,“ řekl Marek Michalisko.