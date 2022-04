Úřadující mistr zabral. Otočil sérii proti Brnu a chystá se na Zubří

V sobotu v Brně odvrátili čtvrtfinálové vyřazení suverénní výhrou 30:20. Hned pozdě večer se oba týmy přesunuly do Plzně a včera Talent dokonal velký obrat, rivala skolil znovu desetigólovým rozdílem. A shodným výsledkem 30:20.

„Je to úleva. V sobotu to pro nás bylo psychicky náročnější, odvraceli jsme vyřazení. Ale to, jak jsme utkání zvládli, nám nalilo optimismus i směrem k pátému duelu. A myslím, že Brno se naopak zlomilo,“ pronesl trenér Petr Štochl.

V rozhodující bitvě se Moravané drželi dvacet minut, po střele Ratkovského svítilo těsné skóre 8:7. Ale pak? Zbytek prvního poločasu vyhrál Talent jasně 8:1, do kabin se šlo za stavu 16:8. Hotovo, takový náskok si obhájce titulu vzít nenechal, Brnu už síly na vzdor nezbyly.

„Čtvrtý a pátý zápas jsme umřeli. Byli jsme domlácení, zranění, neměli už nikoho na střídání. Vypadly nám čtyři spojky, už to bylo trápení. Ale série byla skvělá. Jsme hrdí na to, co jsme dokázali, dostali jsme Plzeň na hranu vyřazení. Na hráče jsem pyšný,“ prohlásil brněnský kouč Pavel Hladík a litoval porážky 26:27 ve druhém dílu série v Plzni.

„Kdybychom ten zápas zvládli, což bylo blízko, ani jsme tu dnes nemuseli být. Ale je to sport, Plzeň hraje takhle nahoře už deset let.“ Plzeň v kritické situaci opravdu ukázala sílu a zkušenost. A paradoxně ji prospěl i fakt, že během série vypadla z evropských pohárů. „Ne, že bychom v Evropě nechtěli jít dál, ale mohli jsme se soustředit pouze na Brno,“ uznal i Štochl.

Čím Talent nakonec soupeře udolal? „První zápasy naše hra postrádala tempo, energii. Soupeř byl nadšenější, zarputilejší, možná i ten náročný program byl na našich hráčích znát. Ale věděl jsem, že máme velmi zkušený mančaft, který kůži neprodá lacino. A poslední dva zápasy to potvrdily.“

Za dva týdny, po reprezentační pauze, Plzeň rozehraje doma semifinále proti Zubří. Druhou dvojici tvoří Karviná a pražská Dukla.

„Kluci si teď zaslouží pár dnů volna, čekají na ně jako na smilování. Pak už se začneme chystat zodpovědně na velmi těžkého soupeře, který nás čeká,“ doplnil Štochl.