Dostali jsme se do pohody, těší plzeňského gólmana Herajta

„Konečně jsme se dostali do naší pohody a poslední dva zápasy odehráli tak, jak jsme se chtěli prezentovat od začátku série,“ oddychl si po postupu 26letý Herajt.

Brno mohlo v sobotu sérii doma ukončit. Byl jste hodně nervózní?

Trochu ano. Věděli jsme, že když nevyhrajeme, končí nám prakticky sezona. Ale spíš jsme se snažili držet toho, že chceme zahrát dobře a že to dokážeme zvládnout.

Sérii jste otočili po shodných výsledcích 30:20. Co se změnilo oproti úvodu čtvrtfinále?

Za prvé nám fungovala obrana. V neděli v prvním poločase až extrémně dobře. Oni stříleli jen z dálky a pouze jednodušší rány. V útoku jsme sice pár šancí neproměnili, ale i tak si kluci vytvořili dost dobrých příležitostí, které využili.

I vás kouč Petr Štochl chválil.

Jsem rád, že jsem pomohl týmu, ale vždycky to může být lepší. Já hodnotím i ty rány, které mi propadly a mohl jsem je mít.

Kdy se rozhodlo, že v sobotu v Brně půjdete do branky?

Před zápasem nám trenér řekl, že začnu já. Připravil jsem se a povedlo se mi naštěstí dostat do dobré psychické pohody. Jsem za to rád.

Mají gólmani v tak dlouhé sérii čím dál lépe nakoukané střelce?

Určitě. A řekl bych, že u Brna zvlášť. Hráči tam střílí tak, jak to v sobě mají zakódované. Měli jsme je postupně čím dál víc nakoukané, u hodně střel se už dalo předem čekat, kam půjdou.

Mrzelo vašeho kolegu Karla Šmída, že moc prostoru nedostal?

S Kájou máme super vztah. Oba jsme šťastní, když se daří tomu druhému, pro mě je to nejlepší gólmanský parťák. Vzájemně si pomáháme a tak tomu bylo i teď.

Co vylepšit do semifinále?

Zubří má nebezpečnější spojky, v obraně musíme rychleji vystupovat. Hrají tvrdě, agresivně. Poslední zápas u nich se nám nepovedl, teď se musíme připravit lépe.