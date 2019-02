Karviná se po výhře nad Duklou dostala do čela extraligy

Dukla přitom po vyřazení z evropských pohárů začala zápas lépe, v přesilovkách trestala nedisciplinovanost hostů a v polovině prvního poločasu vedla až o pět branek. Pak ale hosté i díky zlepšené obraně snížili na nejtěsnější rozdíl. Podobný průběh měl i druhý poločas, tentokrát ale Karviná dokázala ztrátu smazat beze zbytku a gólem Matěje Nantla sedm sekund před koncem vyhrála.

„My jsme měli výborný začátek. Ukázali jsme to dobré z dvojzápasu s Bukureští a dokázali jsme i eliminovat hru Karviné 7 na 6. Bohužel pak jsme úplně vypadli z rytmu a přestali jsme hrát v tlaku všech spojek,“ zlobil se trenér domácích Daniel Čurda. Mrzel ho i nezvládnutý závěr. „Báli jsme se vystřelit, Karviná se nebála a jejich hráči to na sebe v závěru vzali a šli do střelecké odpovědnosti. Unesli to, my ne.“

Kouč Karviné Marek Michalisko ocenil, že zápas zvládli i hráči, kteří nepatří do základní sestavy. „Samozřejmě víme, že je to před play off a bude se rozhodovat až tam. Dnes nejde ani o ty dva body, ale jde o sebevědomí hráčů, kteří se dostávali méně na plochu, že hrát se dá s každým a všude,“ řekl Michalisko.

Extraliga házenkářů

10. kolo

HC Dukla Praha : HCB Karviná 27:28 (14:13) Góly:

Petržala, Štefanič – Zelenka, Režnický, Šimůnek, Klíma, Patzel, Reichl, Křístek, Harabiš, Syřínek, Hlavatý, Kastner, Šůstek, Blecha, Cigáň. Sestavy:

Mokroš, N. Marjanović – Monczka, Růža, Plaček, Chudoba, Jan Užek, Solák, Zamarski, Mucha, Nantl, Zbránek, Nedoma, Ji. Užek. Rozhodčí: Opava, Válek

18. kolo:

HBC Ronal Jičín : KH Kopřivnice 20:25 (7:11) Góly:

Veverka, Machalický – Rychna, Krahulec, Dolejší, Bareš, Horut, Hlava, Kovařík, Bíšek, Šulc, Groh, Škalda, Kostelecký, Miľko. Sestavy:

Žingor, Chalupa – Střelec, D. Zima, Jan Gřes, Čadra, Petřík, Holbein, Unger, Hardt, Fulnek, Jonák, Očkovič, Ripper, Hanus, Bukovský. Rozhodčí: Lukáš Frieser, Radoslav Kavulič