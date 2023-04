Házenkáři Lovosic si odškrtli základní cíl. V cestě do finále teď stojí mistr

V bitvě o vysněné finále narazí na obhájce titulu Karvinou. „Je to mistr, má velké zkušenosti s play off. My jsme si v základní části vybojovali o malinko lepší postavení a budeme se to snažit potvrdit,“ slibuje Srba.

Přes Frýdek přešli Lovci podle výsledku série hladce, doma vyhráli oba zápasy a v sobotu urvali výhru 32:25 i na palubovce soupeře.

„Bylo to poprvé, kdy jsme od začátku zápasu dominovali. Jsme samozřejmě všichni šťastní, že jsme sérii zvládli v nejkratším možném termínu, ale snadné to nebylo. Frýdek nás opravdu prověřil, hrál velmi dobře a ve druhém domácím utkání jsme měli v závěru i trošku štěstí,“ připouští lovosický šéf.

Od semifinálové série s Karvinou, v níž na sebe narazí druhý a třetí tým po základní části, čeká ještě mnohem větší řežbu. „Já měl trošku výhrady k našemu domácímu dvojutkání s Frýdkem, protože podle mě hosté hráli play off a my ještě základní část. Teď chci věřit tomu, že budeme hrát play off na 120 procent! Čekám totální nasazení od obou týmů a boj o každý centimetr, rozhodovat budou individuální výkony, tahy trenérů, detaily.“

A velkou roli může hrát také domácí prostředí, jak naznačují i letošní vzájemná měření semifinálových soků. Lovci doma vyhráli ligový souboj s Karvinou, na její půdě ovšem padli v lize i v poháru.

„Domácí prostředí hraje vždy roli a v této fázi sezony obzvlášť. Dá se čekat, že návštěvy na zápasy budou vysoké. Když my i Karviná budeme až do konce série vyhrávat doma, zlobit se nebudeme,“ usmál se Srba. V sérii hrané na tři vítězné zápasy by se totiž případný pátý rozhodující duel hrál v Lovosicích, které skončily v základní části druhé před třetí Karvinou. „Těžko predikovat, jestli to bude série na pět zápasů, ale rozhodně bude vyrovnaná,“ je přesvědčený šéf Lovců.

Semifinále vypukne v sobotu 8. dubna v Lovosicích a pokračuje ve středu na palubovce soka, což je změna proti čtvrtfinále, v němž měl výše postavený tým výhodu domácího prostředí ve dvou zápasech za sebou.