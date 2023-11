Plzeňští házenkáři ve šlágru extraligy porazili dosud druhé Brno

Západočeši otevřeli skóre, ale až do přestávky to bylo jejich jediné vedení, ačkoliv hosté už od čtvrté minuty hráli po zákroku na hlavu bez vyloučeného svého nejlepšího střelce Luky Vukičeviče. Domácí v předposlední minutě po gólech Jana Stehlíka a Daniela Bláhy v rozmezí 20 sekund vyrovnali na 12:12, načež soupeř neproměnil sedmimetrový hod, a druhý poločas už se hrál podle not obhájců titulu. Skvělými zákroky je dovedl k přesvědčivému vítězství brankář Filip Herajt.

„I v prvním (poločase) jsme jim dovolili relativně málo, ale tam jsme i my zahazovali naše šance. Bylo tam spousta chyb, nedisciplinovanosti... V poločase jsme si řekli pár věcí, které budeme chtít zlepšit, a ono se to povedlo, zároveň se nám zvedl výkon brankáře,“ řekl v televizním rozhovoru plzeňský trenér Petr Štochl.

Brněnský kouč Pavel Hladík žehral na úzký kádr po brzkém vyloučení a ztrátě zraněného Martina Kocicha. „Měli jsme ten poločas udržet ve vedení, bohužel jsme potom nedali (gól). Trošku nás mrzí tři neproměněné sedmičky, to byl taky jeden z důvodů, proč jsme dostali soupeře na koně, to si nemůžeme v takovém zápase dovolit,“ řekl Hladík.

Vicemistrovská Karviná napravila předchozí remízu z Nového Veselí a na plzeňského lídra ztrácí dva body. Po dvou porážkách zabrala také pražská Dukla, jež si drtivou výhrou nad Hranicemi 36:20 upevnila čtvrtou příčku. Frýdek-Místek po druhé porážce za sebou klesl z pátého místa až na sedmé. Před něj se posunuly Kopřivnice po výhře v Jičíně 30:23 i Lovosice, které deklasovaly 39:22 předposlední Maloměřice.

Chance extraliga házenkářů 12. kolo Talent tým Plzeňského kraje - KP Brno 26:18 (12:12)

Nejvíce branek: Douda 5/1, Bláha a Stehlík po 4 - Tóth a Kukulovski po 3. Dukla Praha - Hranice 36:20 (16:8)

Nejvíce branek: J. Rakouský 5, Vojtela, Březina, Krušberský a Dokoupil po 4, Křístek 4/1 - Pinkas, Polášek, Korger a Dořičák po 3. Karviná - Frýdek-Místek 29:24 (16:10)

Nejvíce branek: Široký 6, Užek 5, Živanov a Solák po 4 - Mucha 7, Noworyta 4, Bureš 3. Zubří - Nové Veselí 27:29 (14:18)

Nejvíce branek: Bajer 6, Šišák 5, Mičkal 4/1 - J. Flajsar a Tomášek po 6, Gregorovič 5, D. Flajsar 5/2. Maloměřice - Lovosice 22:39 (10:21)

Nejvíce branek: Škalda 6/1, Krošík a Hlavenka po 4 - Hniďák a Lukáč po 7, Motl a Mizera po 6. Jičín - Kopřivnice 23:30 (9:16)

Nejvíce branek: Dolejší 6, Hájek 5, Miľko 3 - Polcar a Halama po 6, Bukovský 4.